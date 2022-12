Noël 2022 : 182 000 chrétiens vivent en Israël, soit 1,9 % de la population

75,8 % des chrétiens d'Israël sont arabes et constituent 6,9 % de la population arabe totale du pays

À la veille de Noël 2022, environ 182 000 chrétiens vivent en Israël, représentant ainsi 1,9 % de la population du pays, a révélé dimanche un communiqué du Bureau central des statistiques. 75,8 % des chrétiens d'Israël sont arabes et constituent 6,9 % de la population arabe totale du pays. La plupart des chrétiens arabes résident dans le Nord (70,2%) et notamment dans le district de Haïfa (13,6%). 39,0% des chrétiens non arabes résident dans les districts de Tel Aviv et du centre, contre 36,3% dans les districts du nord et de Haïfa. Le Bureau central des statistiques indique par ailleurs que les localités ayant les plus grandes populations de chrétiens arabes sont Nazareth (21 100), Haïfa (16 700), Jérusalem (12 900) et Shefar'am (10 500).

En 2021, 2 434 enfants sont nés de femmes chrétiennes, dont environ 72% (1 749 enfants) sont nés de femmes arabes chrétiennes. L'indice synthétique de fécondité d'une femme chrétienne était en moyenne de 1,77 enfant par femme, cette même année, contre 1,80 en 2019. Le communiqué indique également qu'au cours de l'année scolaire 2020/21, 26 752 élèves chrétiens (1,4 % du nombre total d'élèves) ont fréquenté des écoles primaires et secondaires. 52,9% des chrétiens arabes ont poursuivi leurs études en vue d'obtenir un premier diplôme dans les huit ans suivant l'obtention de leur baccalauréat, contre seulement 31,2% du nombre total de diplômés de l'enseignement secondaire dans le secteur arabe et 48,2% dans le secteur général.