Israël : des milliers de personnes pillent les produits de conteneurs échoués

Des milliers de personnes se sont précipitées mardi, sur une plage d'Ashkelon, pour s'emparer de milliers de produits de grande distribution après que neuf conteneurs issus d’un cargo sont tombés en mer, dont six se sont échoués sur la côte. Dans plusieurs vidéos diffusés sur les réseaux sociaux, on peut voir les conteneurs rouges portant le logo de la compagnie maritime israélienne Zim vaciller d'un côté à l'autre, ballotés par les vagues au large de la côte d'Ashkelon, avant de finalement tomber dans la mer.

Le cargo aurait cherché à se protéger d’une mer agitée dans le port d’Ashdod, mais en raison des conditions dangereuses, le personnel a finalement choisi de reprendre la mer, et les conteneurs sont tombés à l’eau. Après que les conteneurs ont touché terre, des foules d'opportunistes sont arrivées sur les lieux avec des barres à mine pour ouvrir les conteneurs. À l'intérieur, ils ont trouvé des jouets pour enfants, des équipements pour bébés tels que des biberons et des tétines, des vêtements, des produits de nettoyage et des articles en plastique jetables.

Dans une vidéo, on peut voir trois hommes debout dans l'eau jusqu'aux genoux, luttant pour le contrôle d'un réfrigérateur à deux portes alors qu'ils sont bousculés par les vagues. Les agents de sécurité n'ont pas pu repousser les pillards, et la police a distribué des amendes aux personnes qui ont conduit leur voiture sur la plage pour tenter de faire des provisions parmi les milliers d'articles éparpillés sur le sable.