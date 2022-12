Israël néglige la menace d'une épidémie d'opioïdes selon un rapport

L'Etat hébreu a connu une forte hausse du nombre de consommateurs d'opioïdes au cours des dernières années

L'épidémie d'opioïdes qui sévit aux États-Unis et qui a coûté la vie à près d'un demi-million d'Américains semble avoir fait son chemin jusqu'en Israël, et le ministère de la Santé ferme les yeux sur la question, suggère un rapport publié par Physicians for Human Rights. Selon une étude du Centre israélien des addictions et du Fonds de santé Clalit publiée en février dernier, Israël a connu une forte hausse du nombre de consommateurs d'opioïdes au cours des dernières années, principalement chez les hommes et les adolescents.

Le ministère de la Santé a récemment envoyé une circulaire dans laquelle il affirme avoir approuvé certaines mesures initiales pour s'attaquer au problème et conseille aux prestataires de soins de santé de réviser leurs protocoles concernant l'administration de ces puissants analgésiques. Cependant, Physicians for Human Rights souligne une série de failles et de blocages dans la mise en œuvre des mesures visant à éradiquer ce phénomène tentaculaire, et affirme que les entreprises pharmaceutiques font pression sur le ministère pour entraver ces efforts.

Erika SANTELICES (afp/AFP/File) Environ 29,5 millions de personnes dans le monde, soit 0,6 % de la population adulte, ont souffert de troubles liés à l'usage de drogues en 2015, avec au moins 190 000 décès annuels évitables, principalement dus aux opioïdes.

En outre, le rapport dénonce le manque de transparence du ministère sur cette question et note qu'une commission spéciale chargée d'examiner l'utilisation des opioïdes n'a pas encore publié ses conclusions. Physicians for Human Rights a également déclaré que les informations disponibles sur les dangers de l'abus d'opioïdes étaient rares et qu'il n'y avait pas de campagne active de sensibilisation du public à ce sujet.

Les analgésiques à base d'opiacés les plus prescrits en Israël sont la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, le Percocet et le Targin. Selon le rapport, le renouvellement des ordonnances pour ces médicaments ainsi que le suivi des patients qui les utilisent ne sont pas effectués conformément aux directives du ministère.

Le ministère de la Santé a répondu qu'il accordait "une grande importance à l'utilisation informée et appropriée des opioïdes" et qu'à cette fin, il s'efforçait de "mettre en œuvre des processus visant à promouvoir et à optimiser le traitement par opioïdes, et à étendre le contrôle et la surveillance de la prescription de ces médicaments".