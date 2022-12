Plus d'un tiers des Israéliens craignent pour leur sécurité personnelle (sondage)

Selon un sondage, 47% des meurtres sont commis par des Arabes israéliens, Israel est en train de devenir un pays violent selon le directeur de l'INSS

Plus d'un tiers des Israéliens craignent pour leur sécurité personnelle, selon un nouveau sondage. C'est trois fois plus que ceux le nombre qui s'inquiètent de menaces extérieures au pays. Le sondage, réalisé par l'Institut d'études de sécurité nationale (INSS), a été publié jeudi dans Israel Hayom.

"Israël est en train de se transformer en un pays violent", a déclaré le brigadier-général de réserve Meir Elran, directeur du département des affaires intérieures de l'Institut, à propos des résultats du sondage. "Nous n'en sommes pas encore à la situation des États-Unis, mais les incidents de violence grave, d'intimidation, sont de plus en plus répandus. Cela ne faisait pas partie de notre lexique dans le passé, certainement pas à un tel degré, mais maintenant c'est la norme."

La violence dans le secteur arabe est bien plus problématique que dans le secteur juif. Les données de la police de l'année dernière montrent que si les Arabes ne représentent que 21 % de la population israélienne, ils sont impliqués dans 41 % des crimes en général.

Les Arabes sont responsables de 47% des meurtres signalés, de 60% des crimes contre la propriété et d'environ 36% des vols. En outre, 86% des crimes liés aux armes ont également été commis par cette population.

"La police israélienne ne s'occupe guère du problème", a déclaré le commissaire adjoint à la retraite Zohar Dvir, qui a été commandant du district nord de la police. "Au début des années 90, Israël comptait 4,5 millions de résidents. Aujourd'hui, il y en a 9,5 millions. Malgré cette énorme hausse, les forces de police n'ont augmenté que de 20 % au cours de cette période."

Le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a promis de moderniser les forces de police et a l'intention d'adopter une législation complète à cette fin. Les experts soulignent toutefois que la mise en œuvre des changements prendra du temps, ajoutant que tout ne pourra pas être appliqué et que des programmes d'éducation et de bien-être sont également nécessaires.

Le ministre sortant de la sécurité publique, Omer Barlev, estime que Ben-Gvir fait partie du problème : "De plus en plus d'Israéliens sont convaincus que l'on peut résoudre les problèmes par la force. C'est le message d'Otzma Yehudit, et malheureusement, c'est ce dont il convainc le public."