À la fin de l'année 2022, la population d'Israël s'élève à 9 656 000 habitants

Quelque 178 000 bébés sont nés au cours de l'année et 73 000 nouveaux immigrants sont arrivés dans le pays

A la veille de la fin de l'année 2022, quelque 9 656 000 personnes vivent en Israël, selon une estimation publiée jeudi par le Bureau central des statistiques. Parmi elles, 7 106 000 (73,6 %) sont juives, 2 037 000 (21,1 %) sont arabes et 513 000 sont définies comme "autres" soit les chrétiens non arabes, les membres d'autres confessions et les personnes répertoriées comme n'appartenant à aucune religion.

Quelque 178 000 bébés sont nés au cours de l'année, dont 74,8 % de mères juives et 23,8 % de mères arabes. Environ 73 000 nouveaux immigrants sont arrivés dans le pays, dont 58,1 % de Russie et 21,3 % d'Ukraine, sous l'impulsion de l'invasion menée par Moscou contre son voisin. En 2021, le nombre de personnes venues s'installer en Israël était de 25 000, soit le tiers de cette année.