Israël : des milliers de personnes fêtent 2023 dans tout le pays

Les célébrations étaient exemptes de restrictions anti-Covid pour la première fois depuis trois ans

Israël a accueilli 2023 avec des festivités dans tout le pays samedi soir qui se sont prolongées jusqu'au lendemain matin. Des célébrations exemptes de restrictions anti-Covid pour la première fois depuis trois ans. Dans tout le pays, ainsi que chez les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, les gens ont afflué dans les pubs, les restaurants et autres lieux publics pour fêter la nouvelle année. D'autres se sont réunis chez eux ou ont simplement célébré le passage à 2023 en privé.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des Israéliens fêtent la nouvelle année le soir du Nouvel An, dans un Pub à Tel Aviv, le 31 décembre 2022.

Les festivités ont été considérablement entravées à la fin de l'année 2020, lorsque le pays était sous le coup de son troisième confinement dû au coronavirus, ainsi qu'à la fin 2021, lorsque certaines restrictions venaient d'être imposées au début de ce qui allait devenir le cinquième et dernier confinement dans le pays.

Le service de secours du Magen David Adom a indiqué dimanche matin que ses médecins étaient intervenus auprès d'environ 1 000 personnes au cours de la nuit, dont 61 blessés sur les routes, 17 blessés lors d'incidents violents et une trentaine de personnes nécessitant des soins à la suite d'une surconsommation d'alcool. Par ailleurs, 10 femmes ont été transportées vers des hôpitaux pour accoucher.

Bien que de nombreux Israéliens marquent l'arrivée de la nouvelle année, il s'agit d'un événement beaucoup plus discret que dans les pays occidentaux. Contrairement au Nouvel An juif (Rosh Hashana) qui a lieu à l'automne, le jour de l'An n'est pas un jour férié officiel en Israël. La plupart des 1,7 million d'immigrants israéliens originaires d'ex-Union soviétique et leurs descendants - dont des dizaines de milliers sont arrivés en 2022 dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie – ont célébré la fête de "Novi God" (Nouvel An en russe), qui est, pour eux, la plus importante de l'année.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des Israéliens dansent lors d'une fête du nouvel an des années 30 à Tel Aviv, le 31 décembre 2022.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est revenu à la tête du pays jeudi, a publié un message de circonstance : "Une nouvelle année, un nouveau gouvernement, une nouvelle direction. Je bénis tous les citoyens israéliens pour une bonne et heureuse nouvelle année civile. Et je veux souhaiter à tous ceux qui célèbrent Novy God - S Novim Godom".