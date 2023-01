Israël : une employée loue Hitler d'avoir "empêché la venue de 6 millions de gauchistes"

La femme a loué Hitler pour avoir empêché l'arrivée de 6 millions de "gauchistes", a traité Bennett de "terroriste" et souhaité la mort de sa famille

La banque israélienne Hapoalim a suspendu une employée, après qu'un reportage télévisé a révélé qu'elle utilisait plusieurs comptes Twitter pour publier des milliers de tweets haineux contre les Israéliens de gauche et le gouvernement précédent. Selon Channel 12, l'employée a notamment accusé à plusieurs reprises les gauchistes d'être des "traîtres", des "nazis", des "ennemis" et des "créatures du diable".

Dans de nombreux posts, elle a fait l'éloge du dictateur nazi Adolf Hitler, qui "avait raison", "a été le premier à identifier ces ordures" et était "un roi", pour avoir empêché l'arrivée de "six millions de plus" de ceux qu'elle considère comme ses adversaires, liant les positions de gauche aux Juifs d'origine ashkénaze.

La femme a également attaqué l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qu'elle a qualifié de "terroriste", "meurtrier" et "escroc réformiste et catholique". Dans un tweet, elle a exprimé le souhait qu'il soit touché par un missile. Dans d'autres, elle disait espérer que son fils soit "assassiné dans la rue" ou que "Dieu brûle ses enfants". Ses sorties sur Twitter exprimaient souvent de l'adulation pour le leader du Likoud de retour au pouvoir, Benjamin Netanyahou.

La chaîne a envoyé une équipe avec une caméra cachée dans une agence de la Banque Hapoalim où la femme travaille et l'a confrontée à ses messages. Bien qu'elle ait d'abord nié les avoir écrits et ait même prétendu qu'elle avait peut-être été piratée, l'employée a fini par avouer être l'auteur. La Banque Hapoalim a déclaré dimanche que l'employée avait été suspendue le temps que son cas soit examiné. "La banque considère avec sévérité les faits présentés dans le rapport", indique un communiqué.