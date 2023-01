Les catholiques de Jérusalem rendent hommage à Benoît XVI

Le haut représentant du Saint-Siège à Jérusalem a appelé tous les prêtres à célébrer une messe pour Benoît XVI et à faire sonner les cloches en son honneur

Les cloches des églises ont sonné pour la mort de l'ex-pape Benoît XVI dans la vieille ville de Jérusalem dimanche, où les catholiques ont honoré l'ancien pontife. La mort de Benoît XVI, près de dix ans après sa démission surprise, met fin à une période remarquable au cours de laquelle lui et son successeur, le pape François, se sont côtoyés dans l'enceinte du Vatican.

Le haut représentant du Saint-Siège à Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, a appelé tous les prêtres à célébrer une messe pour Benoît XVI. "Nous demandons à toutes les églises et monastères de faire sonner les cloches comme le veut notre tradition.... Que le Seigneur lui accorde le repos éternel !" a écrit Pizzaballa. Devant l'église du Saint-Sépulcre, lieu traditionnel de l'enterrement de Jésus, le séminariste Matteo Sassano a déclaré qu'il avait prié pour l'ancien pape, décédé samedi. "Le pape Benoît était un grand pape et aussi un grand compagnon du pape François", a déclaré M. Sassano.

Jérusalem et la Terre Sainte attirent un grand nombre de pèlerins parmi les 1,3 milliard de catholiques dans le monde, et le nouveau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est joint aux dirigeants mondiaux pour rendre hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans.

"Au nom de tous les citoyens d'Israël, j'adresse mes profondes condoléances au monde chrétien à l'occasion du décès du pape Benoît XVI", a écrit Netanyahou sur son compte Twitter samedi soir. "C'était un grand chef spirituel pleinement engagé dans la réconciliation historique entre l'Église catholique et le peuple juif, ce qu'il avait exprimé de manière émouvante lors de sa visite historique en Israël en 2009", a poursuivi le dirigeant israélien. "Lors de notre rencontre, il avait parlé avec chaleur de l'héritage commun du christianisme et du judaïsme et de ses valeurs données à toute l'humanité. Nous nous souviendrons de lui comme d'un véritable ami de l'État d'Israël et du peuple juif."