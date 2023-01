Israël : des ultraorthodoxes de moins en moins déconnectés

Le nombre d'étudiants ultraorthodoxes dans les établissements d'enseignement supérieur a augmenté de 235 % entre 2009 et 2022

L'Institut de la démocratie d'Israël a publié ce lundi son rapport annuel sur la société ultraorthodoxe, révélant de nouvelles évolutions depuis la pandémie, notamment dans les domaines de l'emploi et de l'utilisation d'Internet. Selon le rapport, 1 280 000 Juifs ultraorthodoxes sont recensés en Israël et cette population augmente à un taux de 4 %, soit le plus rapide du pays. A ce rythme, les ultraorthodoxes représenteront 16 % de la population israélienne totale d'ici 2030. En 2020, 26 % d'entre eux vivaient à Jérusalem, 16,6 % à Bnei Brak et 23,7% à Beit Shemesh.

En ce qui concerne l'éducation, le rapport indique qu'il y avait 373 000 élèves ultraorthodoxes de moins de 18 ans au cours de l'année scolaire 2021-2022, représentant 19,5 % de tous les élèves du pays. En 2019-2020, 59 % des filles ultraorthodoxes ont passé les examens du baccalauréat, contre 31% en 2008-2009. Cependant, seuls 15 % des garçons de ce secteur ont passé les examens dont 14 % qui ont obtenu leur diplôme - contre 83 % des autres Israéliens juifs. Le nombre d'étudiants ultraorthodoxes dans les établissements d'enseignement supérieur a augmenté de 235 % entre 2009 et 2022, représentant désormais 10,5 % de tous les étudiants en Israël.

Yonatan Sindel/Flash90 Des passants ultraorthodoxes à Jérusalem

Le rapport note également qu'en 2019, le taux de pauvreté des Juifs ultraorthodoxes était de 44 %, soit le double de celui des autres Israéliens (22 %), et que le revenu mensuel moyen des ménages haredi n'était que de 14 121 shekels, contre 21 843 shekels pour les autres ménages israéliens juifs du pays.

Le nombre d'Israéliens ultraorthodoxes effectuant un service civil ou militaire a diminué ces dernières années, avec seulement 1 193 hommes servant dans l'armée, et 495 qui ont fait un shirout leumi (service national) en 2020. L'autre donnée intéressante du rapport montre que l'accès à Internet se généralise dans le monde haredi : 66 % des Juifs ultraorthodoxes utilisent désormais Internet contre 94 % des autres Israéliens juifs. Enfin, le rapport note que 40 % des juifs ultraorthodoxes se portent volontaires pour faire du bénévolat (contre 23% des autres Israéliens juifs) et que 86 % font des dons à des œuvres caritatives (contre 58% des autres Israéliens juifs).

Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport, le Dr Lee Cahaner et le Dr Gilad Malach, relèvent que les défis de l'intégration réelle dans l'emploi demeurent. Ils soulignent que les écarts dans les types d'emploi entre les ultraorthodoxes et les autres juifs ne se sont pas réduits ces dernières années, les ultraorthodoxes étant toujours concentrés dans des pourcentages élevés dans les secteurs de l'éducation et l'aide sociale - et beaucoup moins dans l'industrie et la haute technologie.

"En ce qui concerne l'avenir, le rapport montre également des tendances mitigées : d'une part, une augmentation du nombre d'universitaires haredi (bien que la plupart soient diplômés en éducation), et d'autre part, une augmentation rapide des formations technologiques parmi les étudiants, susceptibles d'influencer l'emploi et les salaires de ces diplômés à l'avenir. Le temps nous dira comment le nouveau gouvernement et le fait que les représentants des partis ultraorthodoxes occupent désormais des postes de pouvoir importants affecteront ces tendances", notent les chercheurs.