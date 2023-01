Israël : les maladies mentales en hausse

Les raisons les plus fréquemment données par les demandeurs d’aide sont la solitude et la détresse économique

Les problèmes mentaux tels que la dépression profonde et la détresse aiguë sont en augmentation en Israël, selon le dernier rapport de l’organisation de soutien et de premiers secours émotionnels, Eran, présenté dimanche au président Isaac Herzog et à son épouse Michal, tous deux impliqués dans la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales.

300 883 appels ont été passés à Eran en 2022, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2021. Parmi ces appels, 62,5% provenaient de femmes. 78% des appels à l'aide ont été faits par téléphone et 22% par internet. Les raisons les plus fréquemment données par les demandeurs d’aide sont la solitude et la détresse économique.

Parmi les personnes qui demandent de l'aide, 28 % souffrent de solitude, tandis que 7 221 appelants souffrent de graves difficultés économiques, souvent dues à un chômage de longue durée. Certains des appelants étaient suicidaires en raison de leur incapacité à trouver un moyen de sortir du marasme.