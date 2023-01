Emily Austin : l'influenceuse juive qui a rejoint la mission israélienne auprès des Nations unies

Emily Austin a pour principale fonction de s'occuper de la communication et des relations publiques en anglais

Emily Austin, une influenceuse, actrice et animatrice indépendante de la NBA de 21 ans, a rejoint la délégation israélienne à l'ONU en tant que consultante médias. Emily Austin, qui compte plus d'un million de followers sur Instagram et près de 500 000 sur TikTok, est née aux États-Unis de parents israéliens. Elle raconte s'être régulièrement rendue en Israël et suivre les traditions juives comme la nourriture casher et le shabbat.

La jeune célébrité, qui est également ambassadrice de la marque de vêtements de sport Puma, a déclaré à Ynet qu'elle avait rejoint la mission israélienne auprès de l'ONU en septembre en tant que stagiaire après une rencontre avec l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Gilad Erdan. Elle a pour principale fonction de s'occuper de la communication et des relations publiques en anglais, indique-t-elle.

Jared Siskin L'influenceuse Emily Austin

Emily Austin raconte que son travail dans le domaine du sport lui a permis de se rendre compte que beaucoup de gens ne comprennent pas le conflit israélo-palestinien. Elle ajoute également qu’elle a toujours mis son identité juive au premier plan et a souligné que son stage à l'ONU, une organisation qu'elle considère comme "antisémite", était très important pour elle.