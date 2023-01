La police devra dorénavant arrêter les manifestants qui bloquent les routes et pourra faire usage de la force en cas d'apologie du terrorisme

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, donnera deux nouvelles instructions à la police. Ces nouvelles règles ont été annoncées lundi. La police devra dorénavant arrêter les manifestants qui bloquent les routes et pourra faire usage de la force en cas de célébration de libération d’un terroriste ou pour empêcher tout signe de soutien au terrorisme.

"Une manifestation à Jérusalem est la même chose qu'une manifestation à Tel-Aviv"

Après la manifestation de milliers de personnes samedi à Tel-Aviv contre le nouveau gouvernement, Itamar Ben Gvir a donné instruction à la police d'arrêter les manifestants qui agiteront des pancartes incendiaires et ceux qui bloqueront les routes. Le ministre a critiqué les policiers lors de sa visite au siège de la police lundi, déclarant qu’il n’acceptait pas de différence de traitement entre les manifestants de gauche et de droite dont fait preuve la police selon lui, avec une indulgence accrue pour les rassemblements de la gauche. "Une manifestation à Jérusalem est la même chose qu'une manifestation à Tel-Aviv", s’est-il exclamé.

Itamar Ben Gvir a en outre déclaré que s'identifier à un terroriste et blesser des soldats de Tsahal n'est pas couvert par la liberté d'expression. Agiter des drapeaux terroristes ou encourager le terrorisme n’est pas acceptable. Il a d’ailleurs ordonné une enquête après les célébrations qui ont eu lieu la semaine dernière lors de la libération du terroriste Karim Younes, qui avait assassiné le soldat Avraham Bromberg en 1980.

En outre, le chef de la police Kobi Shabtaï s'est entretenu avec Avi Bromberg, neveu d’Avraham Bromberg, et lui a assuré que la police ferait tout son possible pour empêcher toute célébration lors de la prochaine libération du second terroriste qui avait perpétré le meurtre, selon les instructions données par Itamar Ben Gvir.