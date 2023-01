Israël : l'interdiction de la technique française de césarienne extra péritonéale saluée par les médecins

Une étude menée en Israël a montré que plus de complications ont été signalées avec cette technique

Des médecins israéliens de renom ont salué la décision des autorités d'interdire l'utilisation de la technique de césarienne française extra péritonéale dans les hôpitaux. La décision a été annoncée par le ministère de la Santé samedi, invoquant des complications, bien que de nombreuses femmes se soient déclarées satisfaites de la procédure.

Le professeur Yariv Yogev, chef du département d'obstétrique et de gynécologie de la maternité Lis et du centre médical Ichilov, et le professeur Tal Biron-Shental, présidente et directrice de la division d'obstétrique et de gynécologie du centre médical Meir, ont déclaré à Ynet qu'ils étaient d'accord avec la décision.

La technique, introduite dans les hôpitaux israéliens ces dernières années, s'effectue différemment des méthodes traditionnelles et comprend un accès latéral et non central à l'utérus. Elle peut donc réduire la douleur postopératoire et accélérer le rétablissement, selon certains médecins.

LOIC VENANCE (AFP/File) Illustration - Un nouveau né dans les bras de sa mère

Cependant, certaines études ont montré que la procédure a une probabilité plus élevée de nuire aux bébés, puisqu'ils sont extraits à l'aide de pinces dans certains cas. "Je pense que beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles sont sur le point de vivre, et nous sommes inquiets. Jusqu'à ce que d'autres études montrent des résultats différents, il est juste d'interdire cette technique", a déclaré le professeur Biron-Shental.

L'utilisation de forceps, a-t-elle expliqué, est nécessaire car l'incision est plus petite que dans les césariennes ordinaires et l'accès au bébé est plus restreint. Le professeur Yogev a quant à lui indiqué qu'une étude menée en Israël a montré que plus de complications ont été signalées avec cette technique.

Malgré son appellation de "technique française" par les Israéliens, "c’est une technique qui est extrêmement marginale et quasiment aucun obstétricien ne sait la faire en France", précise le Dr. Jonathan Cohen, Gynécologue à Paris et Tel Aviv.