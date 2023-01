Sur les 77 000 personnes qui ont immigré en Israël l'année dernière (dont 71 000 ont fait leur alyah), 60 % n'étaient pas juifs

La majorité des immigrants qui sont arrivés en Israël en 2022 ne sont pas juifs, a révélé dimanche le Centre pour la politique d'immigration, qui s'appuie sur les données recueillies par le Bureau central des statistiques. Au cours de l'année passée, 77 000 personnes ont immigré en Israël, dont 71 000 ont fait leur alyah, c'est-à-dire qu'elles ont reçu la citoyenneté israélienne à leur arrivée dans le pays en vertu de la loi du retour.

Tomer Neuberg/Flash90 Des immigrants juifs ukrainiens arrivent à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, en Israël, dans le cadre de l'aliyah d'Ukraine, le 20 février 2022.

Adoptée en 1950, cette loi donne automatiquement la citoyenneté à tout membre d'une communauté juive de la diaspora reconnue. En 1970, la loi a été complétée par la clause dite "des petits-enfants", qui permet aux enfants, aux petits-enfants et aux conjoints de Juifs de demander également la citoyenneté en vertu de la loi du retour.

Alors que cette loi était considérée comme la clé de l'avenir démographique d'Israël dans les années 1950 et 1960 - et à nouveau dans les années 1990 après la chute du mur de Berlin en 1989 - la "clause des petits-enfants" a entraîné une expansion de l'immigration non juive. Selon le Centre pour la politique d'immigration, la majorité juive en Israël a diminué en 2022 de 0,3 point en raison de l'immigration non-juive, passant de 73,9% en 2021 à 73,6%. Le Centre indique par ailleurs que la majorité juive d'Israël a diminué d'environ 10 % au cours des 30 dernières années, soit une baisse moyenne d'un tiers de point par an.

Une grande partie de ce déclin est due à la hausse de l'immigration non-juive, a indiqué le centre, notant qu'en 2022, une majorité absolue des nouveaux immigrants en Israël étaient non-juifs : sur les 77 000 immigrants qui ont obtenu un statut légal en Israël en 2022, près de 60 % n'étaient pas juifs.

Plusieurs membres du nouveau gouvernement militent pour l'annulation de l'amendement de 1970 afin que seuls les enfants dont l'un des parents est juif ait le droit d'émigrer en Israël, et non plus l'un des grands-parents, une solution qui pourraient réduire l'immigration non-juive de 85%. Mais le projet semble pour l'instant abandonné.