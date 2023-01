De la mer à la maison : les usines de dessalement israéliennes luttent contre la pénurie d'eau

Sans les usines de dessalement, Israël n'aurait pas un accès suffisant à l'eau potable en raison du manque de ressources naturelles

En Israël, l'eau est un bien précieux. Il n'y a pas assez d'eau douce naturelle pour les 10 millions d'habitants de l'État juif, qui doit donc en produire. Israël a le taux d'utilisation d'eau dessalée par habitant le plus élevé au monde, grâce à des usines de dessalement comme celle de Hadera, dans le nord du pays, qui pompe l'eau de la mer Méditerranée et la rend potable 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Environ 75 % de l'eau consommée en Israël provient directement de la Méditerranée. Sans les usines de dessalement, Israël n'aurait pas un accès suffisant à l'eau potable en raison du manque de ressources naturelles, selon David Muhlgay, PDG d'Omis Water Ltd et responsable de la "méga-usine" de Hadera. "Nous pouvons voir maintenant, partout dans le monde, que l'eau devient rare. 97 % de l'eau sur terre se trouve dans la mer. Nous devons donc apprendre à dessaler efficacement", a indiqué David Muhlgay à i24NEWS en anglais. Il a également expliqué comment un seul tuyau peut dessaler et livrer au public quelque 137 millions de mètres cubes d'eau potable.

Après avoir été extraite de la mer, l'eau est propulsée dans des tubes à très haute pression, où elle est filtrée jusqu'à devenir un liquide parfaitement pur. Certains minéraux sont ensuite ajoutés, comme le calcium, avant d'être redistribués. Cette technique, appelée "osmose inverse", permet d'obtenir de l'eau potable en 90 minutes seulement. Il existe déjà cinq usines de dessalement comme celle de Hadera, le long de la côte méditerranéenne, et leur nombre passera à sept dans les années à venir, afin de répondre à tous les besoins futurs d'Israël en eau potable.

"En 2018, le gouvernement israélien a pris une résolution selon laquelle, d'ici 2030, il dessalerait 1,1 milliard de mètres cubes d'eau de mer, qui permettront d'anticiper tous les besoins futurs, y compris la croissance de la population", a noté David Muhlgay. Selon certains experts, au cours des 30 prochaines années, environ 60 % de la population mondiale pourrait connaître de graves pénuries d'eau potable. De son côté, Israël semble être à l'abri de ces prévisions, grâce à ses usines de dessalement.