L'université Bar Ilan à Tel Aviv a annoncé mardi qu'elle allait créer un institut "honorant et perpétuant l'héritage" du regretté rabbin Lord Jonathan Sacks, ancien grand rabbin des Congrégations hébraïques unies du Commonwealth, décédé en 2020. Baptisé "The Jonathan Sacks Institute of Bar Ilan University", l’institut aura deux objectifs principaux, selon l'université.

Le premier consistera à s'assurer que les idées du rabbin Sacks "reçoivent l'attention et la reconnaissance qu'elles méritent au sein du monde universitaire" par le biais de divers programmes et recherches. Pour le second, l'institut "développera un réseau diversifié d'anciens étudiants ayant un potentiel de leadership et pouvant avoir un impact concret sur l'avenir de la société israélienne, juive et mondiale, inspirés et guidés par la vision du rabbin Sacks".

"L'université Bar Ilan a un lien unique avec le rabbin Sacks", a déclaré le président de l'université, le professeur Arie Zaban. "Il était membre de notre conseil d'administration et titulaire d'un doctorat honorifique de l'université, et nous nous efforçons de refléter pleinement ses messages et ses valeurs sur notre campus."

"Nous nous engageons à protéger et à nourrir les valeurs universelles de la liberté politique, de la responsabilité sociale et du débat raisonné, tout en préservant et en appréciant simultanément le particularisme de l'identité juive. Ainsi, nous sommes fiers de créer l'Institut Jonathan Sacks, qui sera hébergé dans notre département d'études politiques, afin de garantir la nature multiforme de l'héritage du rabbin Sacks, non seulement en tant que leader juif mais aussi en tant que philosophe qui s'exprime sur les questions sociales, politiques et morales les plus vitales de notre époque", conclut Arie Zaban.