Le grand rabbin d’Israël considère la viande de culture comme un végétal

Le grand rabbin ashkénaze d'Israël, David Lau, a statué que la viande de culture peut être considérée comme un produit neutre (parvé en hébreu), soit ni carné, ni lacté. Cette viande ne provient pas d'un animal vivant mais est produite en laboratoire à partir d'une seule cellule qui a subi un processus de reproduction artificielle jusqu'à atteindre la taille d'une portion.

La viande de culture devrait arriver sur les étals des supermarchés et dans les restaurants dans le courant de l’année 2024, estiment les entreprises actives dans le domaine. Un certain nombre d'entreprises israéliennes sont considérées comme des leaders mondiaux du secteur, notamment Aleph Farms de Didier Toubia et Shulamit Levenberg. La décision du rabbin David Lau a été formulée à la suite d'une visite de l'usine d’Aleph Farms situé dans la ville de Rehovot dans le centre d’Israël.

Dans un avis de pas moins de 11 pages, le rabbin Lau a déclaré que le processus de production de viande de culture dérivée de cellules souches d’un ovule fécondé rend le produit fini casher et parvé. "Tant que la viande de culture est définie comme le produit végétal le plus proche de la viande et sous réserve de contrôle du processus de fabrication et des ingrédients, alors cette viande cultivée est casher en tant que produit végétal", a écrit le rabbin Lau dans son arrêt.

Le grand rabbin David Lau souligne tout de même que, pour éviter que le consommateur ne s’habitue à manger de la viande avec du lait - strictement interdit par la loi juive - il ne sera pas autorisé de manger de la viande de culture dans le cadre d'un repas lacté.

JACK GUEZ / AFP Un technicien présente une viande de poulet cultivée en laboratoire dans un sac scellé, dans les locaux de la startup SuperMeat, à Ness Ziona, en Israël

La viande de culture attend pour le moment l’agrément du ministère de la Santé israélien pour être commercialisée dans le pays. "L'approbation rabbinique est une étape importante sur la voie d'une acceptation par les consommateurs, mais sans l'approbation réglementaire du ministère de la Santé et sans un plan de soutien financier du gouvernement, ce ne sera pas certain", estime Nir Goldstein PDG du représentant israélien de l'association GFI qui promeut les substituts protéiques.