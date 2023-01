Israël : des chefs et des restaurants se mobilisent pour les survivants de la Shoah

Les restaurants ajouteront à leur carte un plat aux saveurs d'Europe de l'Est, en hommage aux rescapés de la Shoah, et dont les bénéfices leurs seront consacrés

A l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste qui a lieu chaque année, le 27 janvier, jour de libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, l'association israélienne "Vivre dignement ", qui œuvre en faveur des personnes âgées et des survivants de la Shoah, collabore avec les plus grands chefs et restaurants d'Israël pour aider les survivants qui font face à des difficultés financières et qui ont du mal à subvenir décemment à leurs besoins alimentaires.

AFP / Menahem Kahana Des survivants de la Shoah prennent leur repas dans la salle à manger d'un centre qui leur est consacré à Haifa, en Israël

Au cours de cette initiative qui a démarré dimanche et qui durera jusqu’à vendredi, les chefs et les restaurants ajouteront à leur carte un plat spécial aux saveurs d'Europe de l'Est, en hommage aux rescapés de la Shoah. Tous les bénéfices seront reversés pour aider les survivants. Les clients pourront également faire un don dématérialisé en scannant un code placé à l’entrée des établissements participants.

"Tout au long de l'année, nous œuvrons pour sensibiliser à la situation difficile des dizaines de milliers de rescapés de la Shoah qui sont contraints de choisir entre médicaments et nourriture. Nous distribuons plus de 1 500 plats chaque jour pour leur permettre de vivre dignement", a indiqué le président bénévole de l’association "Vivre dignement", Erez Karlenstein, au journal Israel Hayom.

afp 180.000 rescapés de la Shoah vivent aujourd'hui en Israël

Les restaurants du groupe Mahané Yéhouda, ou les chefs Aviv Moshe, Shaul Ben Aderet, Avi Biton ou Moussab Abou Hadwan participent notamment au projet. "Nous remercions les chefs et les restaurants qui se sont mobilisés pour cette initiative et le peuple d'Israël, qui, nous en sommes sûrs, ouvrira son cœur pour les survivants de la Shoah", a ajouté Erez Karlenstein.