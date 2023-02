Analyse: L’Etat de droit est vital pour le développement économique du pays !

Le développement du pays est assuré parce que les Etats de droit possèdent des caractéristiques institutionnelles qui permettent à la société civile de croître

Les Israéliens vivent actuellement dans une démocratie libérale, protégée par l’Etat de droit. Une démocratie libérale est un système politique dans lequel la séparation des pouvoirs est assurée. En effet, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont séparés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être détenues par une seule des entités précitées. Entre elles, est maintenu un équilibre constant, chaque branche du gouvernement fonctionnant vis-à-vis des autres comme un contre-pouvoir.

Les modalités de cette organisation sont déterminées par la loi à laquelle sont soumis les décisionnaires élus, c’est ce que l’on appelle l'État de droit. L’idée de “démocratie illibérale” entend remettre en cause l'existence même des contre-pouvoirs. Parmi les “démocraties illibérales” qui ont connu une remise en cause d’Etat de droit, "au nom de la volonté du peuple", l’on retrouve la Turquie, la Hongrie et la Pologne, où se tiennent encore des élections régulières.

La forte corrélation entre le maintien d’une vie démocratie réglée par le droit d’une part et le degré de liberté individuelle et de développement humain d’autre part, laisse peu de place au doute.

La réforme du système judiciaire, actuellement à l’examen en Israël, risquerait ainsi de faire basculer le pays dans une démocratie illibérale : une démocratie électorale, mais sans contre pouvoirs, ni limites légales aux ambitions des représentants élus. L’on met généralement en exergue le risque posé par un tel système pour les libertés civiques collectives et individuelles des citoyens. Mais la fin de l'État de droit présente d'autres risques, notamment celui d’une régression du développement économique.

L'État de droit, dans son lien avec les dynamiques de développement économique, touche à la vie quotidienne des citoyens israéliens. Les recherches sur le développement ont montré que l'État de droit entraîne une meilleure croissance économique, une vie publique pacifiée, la réduction des inégalités et de meilleurs résultats en matière de santé et d'éducation. C’est notamment ce qui ressort d’une étude des rapports d’ONG tels que le World Justice Project (WJP) (l'indice de l'état de droit 2020) et Vision of Humanity (indice mondial de la paix 2019), Transparency international (Corruption perception index 2021) et du Democracy Index de 2021 de The Economist Intelligence Unit.

Les indicateurs caractéristiques des Etats de droit communs à ces différentes sources résident dans la séparation des pouvoirs, l’absence de corruption, une gouvernance transparente, l’ordre et la sécurité, des institutions étatiques indépendantes, une justice civile et pénale performantes et indépendantes, le respect du principe d’égalité, et enfin, l’application immédiate des droits fondamentaux. La forte corrélation entre le maintien d’une vie démocratie réglée par le droit d’une part et le degré de liberté individuelle et de développement humain d’autre part, laisse peu de place au doute.

Par exemple, en matière de lien entre la qualité du système éducatif et l'État de droit, le score de l'indice WJP Rule of Law pour la Suède est de 0,86, alors qu'il n'est que de 0,43 pour la Turquie. Enfin, en tenant compte de la concordance entre le niveau de développement du Pays et l'État de droit, le score de l'indice WJP de l'État de droit pour les États-Unis est de 0,72, alors qu'il n'est que de 0,43 pour la Turquie.

Le développement du pays est assuré parce que les Etats de droit possèdent des caractéristiques institutionnelles qui permettent à la société civile de se consolider et de croître en assurant à ses membres les bénéfices d’une véritable évolution économique et technologique. La remise en cause de la séparation des pouvoirs et des limites légales aux actions des gouvernants élus crée un environnement institutionnel favorable à la corruption, en facilitant détournement ou l'abus de pouvoirs publics à des fins privées et personnelles.

Or, l’absence de corruption dans les institutions est primordiale pour le développement du pays, sans quoi l’environnement des affaires est considéré comme risqué pour les investisseurs. Une large part du capital cesse alors de circuler dans les circuits publiques pour se retrouver sur le marché noir, sans pouvoir être orienté vers des projets économiques de bien commun. La corruption empêche les investissements économiques, affaiblit la confiance du public dans le gouvernement, contribue à l'émergence de la pauvreté et aggrave l'instabilité sociale et politique. C’est pour cette raison que l’agenda 2030 des Nations unis pour le développement durable établit une codépendance nette entre la corruption et l’affaiblissement des institutions étatiques et politiques du pays.

C’est pourquoi il est important de maintenir les mécanismes qui tiennent à distance l’appareil d’État et ceux soupçonnés ou condamnés pour des infractions pénales. Israël était autrefois extrêmement sévère sur ce point, comme en témoigne l’affaire du compte en banque américain de la femme d’Ytzhak Rabin en mars 1977. Aujourd’hui, dans le cadre de l'assaut contre l’appareil judiciaire, certains intérêts politiques tendent à supprimer les mécanismes de contrôle.

Toute la littérature spécialisée en économie indique une corrélation favorable et non négligeable entre la démocratie et la croissance économique

La démocratie libérale protégée par l’Etat de droit est la pierre angulaire d’un développement économique durable et solide. Toute la littérature spécialisée en économie indique une corrélation favorable et non négligeable entre la démocratie et la croissance économique ; ce n’est pas une simple déclaration partisane mais un consensus scientifique international solide.

Toutefois, selon les chercheurs Makreem Ben Doudou et Faycell Rahali, ces effets positifs ne sont appliqués que dans des États où il existe au préalablement un “cadre politique stable" qui garantit le droit à la propriété et l’accès à la concurrence sur le marché économique. C’est aussi ce que remarque l’essayiste pakistano-américain Fareed Zakaria dans plusieurs de ses ouvrages.

Cette corrélation se manifeste de plusieurs manières. Notamment, certaines recherches soutiennent que la démocratie favorise et encourage les citoyens à exercer leurs libertés économiques (Freng, 2004), notamment, en favorisant l’initiative privée des entrepreneurs par la liberté économique (Hannah et Tan, 2001).

Depuis sa création, l'État d'Israël a bénéficié d'élections législatives sans discontinuité et d’un contrôle judiciaire de l’activité gouvernementale par le corps des juges soucieux d’assurer la cohérence du droit et le respect des individus. Israël a donc un cadre politique stable. La démocratie libérale israélienne est, plus que n’importe quel programme économique de représentant élu, ce qui permet le développement humain et la croissance économique du pays.

La démocratie libérale israélienne est, plus que n’importe quel programme économique de représentant élu, ce qui permet le développement humain et la croissance économique du pays

Toutes les institutions financières internationales ainsi que les investisseurs internationaux examinent les normes démocratiques d'un pays avant d'y effectuer des investissements. Dès que le pays s'écarte de ces normes démocratiques libérales, il est directement sanctionné par une diminution des investissements et du soutien financier accordés à ces entreprises. Par exemple, Israël est le leader de l’OCDE pour l’investissement et la recherche dans les hautes technologies, son économie numérique est le secteur-locomotive du développement du pays. Mais un tarissement des capitaux étrangers, soit pour des raisons politiques, soit par crainte du risque financier consubstantiel à un commerce avec un État opaque, pourrait rapidement faire détériorer ce secteur pourvoyeur d’emplois et de revenus imposables.

La réforme judiciaire proposée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu est dangereuse. Elle a pour finalité d' empêcher la séparation des pouvoirs, refuse l’idée de contres pouvoirs à la majorité des représentants élus, ni de la part de l’opposition, ni de la part du reste de l’appareil d’Etat. Cette réforme impose de facto une démocratie illibérale et réduisant la vie démocratique israélienne, faite de procédures complexes, à une simple formalité électorale.

La société israélienne doit comprendre qu’il ne s'agit pas seulement d’un changement de régime institutionnel mais également un bouleversement des conditions ayant permis le développement durable du pays. L'émergence d’un État illibéral, notamment en Hongrie, Pologne, Turquie a systématiquement eu des conséquences néfastes sur leur développement ; c’est maintenant à la société israélienne de décider si elle souhaite prendre ce chemin.