Le chef cuisinier turc Salt Bae va ouvrir un restaurant à Tel Aviv

Le chef cuisinier et boucher turc Nusret Gökçe, plus connu sous le nom de Salt Bae, rendu célèbre dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux pour sa manière extravagante de saler la viande, va ouvrir un nouveau restaurant à Tel-Aviv. Salt Bae, qui possède une chaîne de restaurants de viande appelée Nusr-Et, en a fait l’annonce sur son compte Instagram, suivi par plus de 50 millions de followers.

La tour ToHa à Tel Aviv

Le restaurant se situera dans la tour ToHA à proximité des tours Azrieli et du restaurant Dixie du chef Haim Cohen, dans l’est de Tel Aviv. La tour ToHA, conçue par les architectes Ron Arad et Avner Ishar a remporté le prix de la meilleure tour de bureaux du monde et celui de la meilleure tour du Moyen-Orient et d’Afrique.

Le restaurant de Nusret Gökçe de Tel Aviv fait partie des 11 autres nouveaux restaurants que le chef ouvrira bientôt à Paris, Milan, Madrid, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Sao Paulo, Mexico, Buenos Aires et Le Caire. Nusret a ouvert son premier restaurant il y a 12 ans à Istanbul, et en a fait une chaîne avec des filiales entre autre à Dubaï, Mykonos, Londres, New York, Dallas, Boston, Abu Dhabi ou Doha.