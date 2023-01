Les jeunes israéliens, premiers au monde pour le temps passé devant les jeux vidéo

Environ 65% des enfants israéliens déclarent jouer plus de cinq fois par semaine alors que la moyenne mondiale est de 50%

Les adolescents et préadolescents du monde entier consacrent une grande partie de leur temps à jouer à des jeux vidéo, mais il semble que dans ce domaine, les jeunes israéliens excellent tout particulièrement. Selon l'enquête internationale annuelle Children's World sur le bien-être des enfants, qui a interrogé 23 803 enfants âgés de 7 à 15 ans dans 20 pays, il ressort que les enfants israéliens ont surpassé leurs camarades dans le monde en 2021. Environ 65% des enfants israéliens déclarent jouer plus de cinq fois par semaine, contre une moyenne internationale de 50%. Les enfants d'Italie et de Russie arrivent respectivement en deuxième et troisième position dans l'étude.

En termes d'utilisation des réseaux sociaux, les jeunes Israéliens arrivent en septième position, avec 63 % d'entre eux qui déclarent passer plus de cinq jours par semaine devant leurs écrans, alors que la moyenne mondiale s'établit à 58 %..

Le docteur Dafna Gross-Manos, maître de conférences au département de travail social du collège académique de Tel-Hai, a déclaré à Ynet que "passer autant de temps devant l'écran peut entraîner des problèmes cognitifs, des troubles du comportement et des troubles de l'attention". "Chez les adolescents, il y a un risque accru d'anxiété et de dépression", a-t-elle mis en garde.