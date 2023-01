500 rescapés de la Shoah ont immigré en Israël depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine

52 551 rescapés de la Shoah ont immigré en Israël au cours des 30 dernières années

Le ministère de l'Alyah et de l'Intégration a annoncé jeudi dans un rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, que 52 551 rescapés de la Shoah ont immigré en Israël au cours des 30 dernières années. 500 d’entre eux sont arrivés dans le pays depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, a précisé le ministre de l'Alyah et de l'intégration, Ofir Sofer.

C'est en 1990 que le plus grand nombre de survivants a immigré, avec 8 596 arrivées. La deuxième année record a été la suivante, avec 7 670 rescapés de la Shoah venus s’installer en Israël. L’année 2020 a été la plus faible en terme d’alyah de survivants, avec seulement 150 personnes qui ont immigré, à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions drastiques qu'elle a occasionné.

Tomer Neuberg/Flash90 Illustration - Des immigrants juifs ukrainiens arrivent à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, en Israël, dans le cadre de l'aliyah d'Ukraine

Les rescapés de la Shoah israéliens sont originaires des pays du monde entier, de la Pologne à l’Allemagne en passant par les États-Unis, l’Inde, la Côte d'Ivoire ou encore Madagascar. Le ministère de l'Alyah et de l'Intégration précise également dans son rapport qu’au cours des trente dernières années, 182 survivants du génocide nazi sont arrivés du Maroc, sept d'Irak et un de Chine. 65% d'entre eux ont plus de 85 ans.

"La Journée internationale de commémoration de la Shoah est l'occasion de rappeler au monde les atrocités qui ont eu lieu il y a 80 ans. Cette journée nous permet d'inculquer à nos jeunes le souvenir de ces événements, et de raconter l'histoire héroïque de ceux qui sont parvenus jusqu'ici", a déclaré Ofir Sofer.