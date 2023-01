36 % des Israéliens ne se rendent pas à l’étranger par peur de l'antisémitisme

La Turquie, la France et l'Allemagne sont les pays que les Israéliens craignent le plus en terme d’antisémitisme

Une enquête du département de lutte contre l'antisémitisme de l'Organisation sioniste mondiale, publiée vendredi, montre que 36% des Israéliens évitent de voyager à l'étranger par peur de l'antisémitisme. 49% des Israéliens sondés assurent en outre s’abstenir de porter des symboles juifs ou de révéler leur nationalité et leur religion, lorsqu’ils se trouvent à l’étranger.

L'enquête révèle également que 27% des Israéliens déclarent avoir vécu des expériences antisémites lors de leurs voyages à l'étranger. La Turquie, la France et l'Allemagne sont les pays que les Israéliens craignent le plus, un grand nombre d’entre eux ayant même tendance à éviter ces destinations.

Yossi Aloni/Flash90 Illustration - Un avion d'El Al au décollage à l'aéroport international Ben Gourion, en Israël

62% des Israéliens interrogés pensent que les mouvements de boycott de l’État juif comme le BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) peuvent avoir un impact sur leur vie. 53 % affirment avoir été témoins d’expressions d'antisémitisme sur Internet, véhiculées en grande partie par les réseaux sociaux. Environ un Israélien sur dix signale enfin y avoir été confronté personnellement.

"L'antisémitisme est partout et nous affecte également nous, qui vivons en Israël", souligne Raheli Bertzriks, la cheffe du département de lutte contre l'antisémitisme et de la résilience communautaire à l'Organisation sioniste mondiale. "Nous ne devons pas accepter ce phénomène comme quelque chose d'inéluctable. Nous devons agir pour l’éradiquer, et permettre aux Israéliens et aux Juifs de se déplacer et de vivre n'importe où en toute sécurité."