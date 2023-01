Figure libre - En démocratie, il est bon de balayer devant sa porte, par Michaël Darmon

L’ordre de la société du Talmud est fondé sur sa contestation, Moise pourrait en parler longtemps.

Au café des belles âmes, c’est la dernière indignation qui attire la clientèle cet hiver : les “inquiétudes “ au sujet la démocratie israélienne. Il faut bien se renouveler : la guerre en Ukraine est entrée dans la vie quotidienne, autant dire qu’elle commence à ennuyer les porte-voix, les porte-faits et les forts en gueule. La révolte des femmes en Iran avec sa répression atroce a récemment été décrite comme une “vague de protestation contre le régime” sur une antenne de radio. C’est dire si la nouvelle création de Benjamin Netanyahou, revenu au pouvoir entouré d’ultra-orthodoxes juifs et nationalistes, occupe désormais une place de choix dans les dîners en ville.

Les annexionnistes auraient ainsi déclenché la marche du Grand Israël. Leur cible : les fameux territoires, “occupés”, “libérés” ou “disputés“, selon l’obédience à laquelle on se réfère. Les annexes du sionisme seraient sur le point d’être vraiment annexées. Le calendrier des manifestations en Israël scande la couverture médiatique. Les titres claironnent : "100 000 manifestants à Tel Aviv et dans d’autres villes du pays contre les projets du gouvernement !" Autant dire, pas grand monde. Mais peu importe le flacon, l’important est l’ivresse…

Le problème aujourd’hui, ce sont ceux qui confondent un parapheur avec un rouleau sacré. À ces éminents esprits - certains sont désormais ministres - il faut rappeler que la démocratie israélienne ne pourra pas s’effacer par décret

Il faut dire que la tentation est grande. Les rabbins et activistes religieux qui entourent le toujours-nouveau Premier ministre entretiennent un rapport assez lointain avec la philosophie des Lumières, carburant de la Révolution française qui a allumé les feux de la bourgeoisie française en 1789 et de l’État de droit.

L’autre mouvement des Lumières au sein de la communauté juive, que les historiens appellent « la Haskala », ne les émeut pas beaucoup non plus, d’autant qu’il a donné naissance au judaïsme libéral, autrement dit aux ennuis, surtout avec les femmes qui veulent être les égales des hommes. Là, on ne s’en sort plus.

Flash90 Le 37e gouvernement israélien

Ces mêmes hommes, portant barbes et chapeaux, se sont donc installés dans les ministères. Frisson garanti pour tous ceux, et on les comprend, qui ont mal à la société israélienne de leur jeunesse ou de leurs rêves ˗ parfois les deux finissent par se rejoindre ˗, celle où le judaïsme humaniste était de gauche, tolérant et en même temps déterminé à punir les ennemis d’Israël.

Cette poignée de juifs souvent mécréants a posé les fondations de cet "État juif" que d’aucuns veulent désormais "État juif orthodoxe". Les fondateurs de l’État d’Israël n’étaient certes pas des saints, mais ils lui ont permis de se faire une place non négligeable parmi les nations qui comptent. C’est à souligner également : les plus lucides - assez nombreux il faut dire - parmi les leaders religieux ont appelé à faire confiance à la science durant la pandémie.

Ces mêmes hommes, portant barbes et chapeaux, se sont donc installés dans les ministères. Frisson garanti pour tous ceux, et on les comprend, qui ont mal à la société israélienne de leur jeunesse

Le problème, aujourd’hui, ce sont ceux qui confondent un parapheur avec un rouleau sacré. À ces éminents esprits - certains sont désormais ministres - il faut rappeler que la démocratie israélienne ne pourra pas s’effacer par décret. Car elle provient d’un codex très particulier, celui de la tradition juive fondée sur l’interprétation permanente des textes. C’est même le sens de la pratique du Talmud : la contestation du fait établi.

Selon plusieurs exégètes, le récit biblique donne le ton de la rupture comme mode existentiel : il commence par la deuxième lettre de l’alphabet en hébreu, brisant ainsi l’ordonnancement de l’alphabet en ne mentionnant pas sa première lettre. Les exemples sont légion pour étayer un fait : l’ordre de la société du Talmud est fondé sur sa contestation, Moise pourrait en parler longtemps, lui qui a souvent été la cible de critiques durant les quarante ans de pérégrinations dans le désert. Voilà pourquoi Israël est surtout un état talmudique. La discussion et le débat sont ses ressources naturelles et inépuisables.

Pour ces raisons tenant à l’essence même de sa culture dialectique, Israël ne peut basculer dans la dictature. La démocratie, l’expression libre et parfois désordonnée du peuple, est en fait consubstantielle à l’histoire intellectuelle d’Israël. Les gouvernants actuels seront donc soumis au principe de réalité sous peine d’être défaits.

Le premier à envoyer ce signal a été le premier ministre lui-même. Il s’est plié à l’ordre édicté par la Haute cour de justice de limoger le ministre de la Santé, Arieh Déri, parce qu’il a été condamné dans le passé par la justice. Même s’il est un partenaire politique important, Bibi n’a pas eu le choix. Dont acte. Le même Bibi avait immédiatement renvoyé dans leurs cordes les zélotes de sa coalition qui annonçaient déjà l’interdiction des marches pour la liberté, point d’orgue du calendrier de la communauté LGBT, puissante en Israël. Il a mis les points sur les i : il sera le garant des libertés individuelles. Certes, Netanyahou est poursuivi pour corruption. Mais comme toujours avec la vie, rien n’est blanc ou noir.

En France, où l’on aime donner des leçons au monde entier, l'’exécutif n’est pas à cours d’imagination pour encadrer au maximum les débats au Parlement

La nouvelle coalition au pouvoir inquiète les laïcs, les progressistes, avec son projet de vouloir réformer l’architecture du système judiciaire en Israël afin d’élargir l’assiette politique de la Cour suprême, la haute cour de justice, surtout composée de juges marqués à gauche. La guerre est déclarée entre les juges et les politiques, en fait comme dans beaucoup d’autres démocraties. Il s’agit plus d’une question politique que d’un danger existentiel de la démocratie israélienne. Cette dernière n’a d’ailleurs pas besoin des religieux pour se lancer des défis cruciaux. La réflexion juridique, inédite au monde, sur les modalités des opérations d’élimination des cibles menaçantes la sécurité du pays en témoigne. Quelques commissions d’enquêtes célèbres attestent également du fait que la démocratie en Israël a souvent failli. La démocratie israélienne est en réalité forte de ses failles qu’elle a su regarder en face, souvent sous la pression de l’opinion, d’ailleurs.

Thibault Camus (POOL/AFP) Le Président Macron devant le Parlement à Versailles

En France, où l’on aime donner des leçons au monde entier, le gouvernement est en train de réformer les retraites contre l’avis de l’opinion. L’exécutif n’est pas à cours d’imagination pour encadrer au maximum les débats au Parlement : temps contraint de débats, amendements réduits à la portion congrue, et possibilité de faire adopter au final la réforme par ordonnance. Histoire de rappeler que, dans la Ve République, tout se décide dans un seul bureau, celui du président de la République. Nous sommes, là aussi, en présence d’une méthode qui consiste pour l’exécutif à faire pression sur le législatif. Pas terrible en terme de démocratie, on pourrait dire.

Mais ce n’est pas tout : une “affaire" agite la chronique publique en marge du conflit social, que l’on appelle désormais dans la presse l’amendement Pégard, du nom de l’actuelle directrice du Château de Versailles. Catherine Pégard, ancienne journaliste politique, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, a été nommée à la tête du Château en 2011 et a dépassé depuis 2021 l’âge légal pour la fonction. Elle est donc obligée de partir depuis plus d’un an. Sauf que le président de la République, pour des raisons inconnues, veut la maintenir à son poste. Un prétexte très malin a été trouvé pour qu’elle reste au Château jusqu’à la fin des JO de 2024. C’est là que se dérouleront les compétitions hippiques et, officiellement, son expérience est requise. Pour cela, il faut passer par la voie parlementaire. Le Sénat, à droite, s’est rebellé devant ce fait du prince et a fait éclater l’affaire.

Un président qui veut tordre le bras d’une assemblée pour imposer un fait que la loi ne permet pas : ça se passe en France. Ironie de l’histoire: ce caprice monarchique concerne la direction du château de Versailles… En démocratie, il faut toujours balayer d’abord devant sa porte avant de regarder chez les autres.