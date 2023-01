"Ces jeunes en rupture avec leur milieu ne se sont jamais sentis à leur place, n'ont jamais eu le sentiment que l'on respectait leur spécificité"

L'émission Culture sur i24NEWS s'est penchée cette semaine sur le thème des "déserteurs de Dieu", ces ultraorthodoxes qui quittent leur famille parce qu'ils aspirent à "mener une vie différente", loin des contraintes de leur milieu. Un phénomène à l'origine de films, séries ou livres à succès, aussi bien en Israël qu'à l'étranger.

Comment expliquer la démarche de ces jeunes ultraorthodoxes en rupture avec leur milieu ? Abraham Blonder, volontaire au sein de l'association Hillel qui soutient les ultraorthodoxes qui quittent leur famille, explique ces départs par le fait que ceux-ci ne se sont jamais sentis à leur place, n'ont jamais eu le sentiment que l'on respectait leur spécificité. A cela s'ajoute le fait que ces jeunes viennent de familles très nombreuses - huit, dix enfants ou plus - qui vivent dans de petits appartements et dans des conditions socio-économiques basses. "Ils vivent dans un monde clos et n'ont jamais d'intimité. On recense même parfois des violences ou des cas d'abus au sein de la famille ou de la yeshiva. Donc vient un moment où ces jeunes étouffent", relate Abraham Blonder.

Le volontaire explique que l'appui fourni par des associations comme Hillel est crucial car ces jeunes sont particulièrement fragiles. "Ils sont bien souvent à la dérive. Après la période d'euphorie qui suit souvent leur départ, ils sont particulièrement vulnérables et ont besoin de beaucoup de soutien pour avoir la chance de trouver une nouvelle route", explique-t-il.

Dans ce contexte, Hillel joue le rôle de famille de substitution. "Trois à quatre mois environ après leur sortie de leur milieu d'origine, la plupart de ces jeunes tombent en dépression et sont proches du suicide. C'est la première fois qu'ils se retrouvent seuls et c'est une chose qui est complètement déroutante pour eux. A ce moment, ils ont besoin d'attaches et affirment que la chose primordiale à leurs yeux est de savoir qu'ils comptent pour quelqu'un. Ils ont un besoin vital d'empathie et d'amour", dit Abraham Blonder.

En 2015, Florence Heymann, anthropologue au CNRS, a publié le livre Les déserteurs de Dieu, qui l'a menée à rencontrer un autre type de sortants, "les maranes" comme elle les appelle, ceux qui ont opté pour une double vie : parfaits ultraorthodoxes le jour, ils fréquentent les boîtes de nuit ou les bars le soir venu. Certains vont jusqu'à se travestir.

Selon elle, le succès des séries et films liés au monde ultraorthodoxe s'explique par le fait que "c'est un milieu qui intrigue, comme tous les milieux fermés dans lesquels tout un chacun ne peut pas entrer. Le milieu ultraorthodoxe fascine aussi par ses codes et ses lois qui sont aux antipodes du monde moderne".