Israël : un projet de loi pour l'augmentation du port d'armes

En 2022, 42 236 demandes de permis d'armes ont été déposées, une année record

Entre 5 000 et 8 000 permis d'armes seront approuvés chaque mois en Israël, une décision prise après une série de réunions sur l'assouplissement du processus de délivrance de permis d'armes.

Si ces chiffres sont confirmés, le ministère pourrait donc doubler ses approbations de port d'armes, et les heures et les jours de demandes pour obtenir un rendez-vous vont également augmenter. Les personnes autorisées devront se munir de documents et passeront un entretien avec un représentant du ministère de la sécurité nationale pour juger de leur admissibilité à l'obtention d'un permis.

Les professions spécifiques comme les officiers de l'armée israélienne, les policiers, les agents de frontières du Shin bet, du Mossad, et les pompiers seront exemptés de cette obligation de passer les entretiens.

Cette réforme est la conséquence directe de l'attentat de Jérusalem près du quartier de Silwan samedi dernier, dans lequel un civil israélien a abattu le terroriste. Itamar Ben Gvir a regretté que personne n'ait pu se défendre mis a part cet officier de l'unité des parachutistes. "C'est un excellent exemple de la grande nécessité et de l'importance pour les citoyens de porter des armes. Nous avons le devoir d'accélérer le processus et de raccourcir considérablement la bureaucratie pour nos enfants, pour notre vie", a-t-il déclaré.

En 2022, 42 236 nombre de demandes de permis d'armes ont été déposées, une année record. 9 256 ont été rejetées, 10 986 permis ont été délivrés et 17373 demandes sont en cours de traitement.