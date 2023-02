La chandeleur à Jérusalem : "Quand la lumière renaît"

“S’il n’y a plus de chrétiens à Jérusalem, alors les lieux saints deviendront des musées”

Peut-être avez-vous déjà mangé des crêpes à la Chandeleur ? Fallait-il qu’elles soient bien rondes et retournées parfaitement ? Certainement. En effet la forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient dans un folklore plus ancien le disque solaire et le retour à la lumière, et c’est précisément ce que représente cette fête, un retour à la lumière.

Dans une interview pour i24NEWS, au cœur de l'église millénaire de Sainte-Anne à Jérusalem, le Père Frans Bouwen, spécialiste de l’œcuménisme et membre de la communauté des missionnaires d’Afrique, une communauté fondée en 1878 à Alger par le Cardinal Charles Lavigerie, nous livre tous les secrets de cette fête. L’occasion également d’aborder de manière plus générale la question du christianisme à Jérusalem, et des liens qu’il peut encore avoir avec le judaïsme.

AHMAD GHARABLI / AFP Christian worshippers light candles at the Church of the Holy Sepulchre, in the old city of Jerusalem

Un retour à la lumière, ou plus précisément un retour à la première lumière

En effet la Chandeleur, dont le nom est tiré des chandelles remplaçant les torches dans les églises, trouve son origine dans l’Evangile de Luc. C'est le moment où Jésus est “présenté au temple” par Joseph et Marie. C’est la raison pour laquelle cette fête porte également le nom de “présentation de Jésus au temple” et trouve ses origines dans un ancien rite juif nommé “rachat du premier-né”, durant lequel l’enfant est symboliquement racheté à Dieu 40 jours après sa naissance, évoquant les 40 ans dans le désert racontés dans l’Exode.

Pour les chrétiens, ce qui importe surtout c’est la rencontre avec les personnalités de Siméon et Anne, importantes, puisqu’elles symbolisent le peuple juif ayant trouvé la consolation d'Israël dans l’apparition du Messie. C’est ce que célèbrent les catholiques durant cette fête. “C’est le moment où la lumière renaît” nous explique le Père Bowen. On retrouve notamment cet héritage dans la communauté du monastère Siméon et Sainte-Anne, l’une des seules communautés chrétiennes qui continue encore de prier en hébreu. “Leur nom leur vient de leur volonté vivre cette attente du messie avec le peuple juif”, explique le Père.

“Je pense que l’Eglise catholique est préoccupée par l’absence de paix, par l’absence de vie normale"

C’est ce lieu “où” tout a commencé” qui fait de Jérusalem un centre névralgique pour de nombreuses communautés chrétiennes du globe. S'y rencontrent chrétiens d’orient, orthodoxes, catholiques. “Entre les chefs d’Eglises en Israël, les choses ont beaucoup changé, se sont améliorées. Tout le monde travaille autour de projets communs comme la restauration d'églises. La visite du pape Paul VI et la rencontre qu’il a permise entre le patriarche de Constantinople et celui de Jérusalem a été déterminante dans ce processus”, explique le Père Bouwen.

Si la situation semble apaisée entre les chrétiens, elle est plus compliquée dans leur rapport avec Israël. “Je pense que l’Eglise catholique est préoccupée par l’absence de paix, par l’absence de vie normale pour beaucoup de personnes, et par l’avenir de la communauté chrétienne dans ce pays”, s’attriste l'ecclésiaste. La question centrale pour lui, c’est l’assurance d’une présence chrétienne en Terre Sainte durable dans le temps. “C’est notamment sur ce point que les chef d'Églises travaillent, car le problème majeur aujourd’hui c’est l’émigration : ”On évalue à 1.9% la présence de chrétiens en Terre Sainte.

“La raison de cette émigration, c’est que les chrétiens voient peu d’avenir pour leurs enfants, le contexte économique, social, politique fait que ce sont souvent les forces vives qui partent. Les pauvres n’ont pas le moyens de partir. Mais les jeunes qui vont étudier à l’étranger parce qu’ils obtiennent une bourse, ne reviennent pas ou ne trouvent pas de travail ici”, s'inquiète l’homme d’Eglise. Un exode des chrétiens qui peut également s’expliquer par le contexte géopolitique . “S’il n’y a plus de chrétiens, alors les lieux saints deviendront des musées”, renchérit l'évêque.