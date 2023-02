Les Israéliens de plus en plus fâchés avec le rabbinat pour se marier

"Le comportement actuel du grand rabbinat éloigne les juifs du judaïsme"

De plus en plus de couples israéliens juifs choisissent de ne pas se marier par l'intermédiaire du rabbinat. Selon les données officielles du ministère des Services religieux et du Bureau central des statistiques, la dernière décennie a enregistré une baisse de 20 % de la proportion d'unions célébrées par le biais des autorités orthodoxes du pays.

"Il s'agit d'une expression de la défiance du public à l'égard des institutions rabbiniques. Il est interdit au grand rabbinat d'Israël de continuer à ignorer ces données", déclare le rabbin Shaul Farber, président de l'organisation "Itim, qui se donne pour vocation de "faciliter la vie juive en rendant l'establishment religieux d'Israël inclusif" selon son site internet. "Le comportement actuel du grand rabbinat éloigne les juifs du judaïsme et nuit à l'image du pays. Nous appelons à l'ouverture et à l'élargissement des organismes juifs à même de célébrer les mariages. Il y a ici un besoin national de premier ordre."

Au cours de l'année écoulée, 38 936 couples ont été enregistrés pour le mariage par l'intermédiaire des conseils religieux et du grand rabbinat, soit le même nombre que celui recensé au terme de la décennie précédente en 2011, et ce malgré la hausse significative de la population, passée de 5,9 millions de citoyens juifs à 7,1 millions.

Reste à savoir vers quelles solutions de substitution se tournent les milliers de jeunes couples qui rejettent le rabbinat, alors qu'en Israël, le mariage civil n'existe pas. Selon le rabbinat, les cette baisse des mariages célébrés par l'intermédiaire des institutions religieuses officielles s'explique par l'augmentation du nombre de personnes qui ne se marient pas et optent pour le concubinage. Les organisations religieuses libérales affirment de leur côté qu'une grande partie de ces couples se tournaient vers elles pour s'unir.

Une enquête publiée récemment indique que seulement 9 % de la population juive laïque d'Israël exprime sa confiance dans le grand rabbinat, et que 17 % des couples qui se sont inscrits pour se marier en Israël l'ont fait par le biais d'organisations privées. Au vu de ces données, il semble donc que cette tendance se poursuivra.

Yotam Brom, PDG de l'organisation "Panim", demande : "Nous constatons une diminution constante du nombre de couples se mariant au rabbinat. Le temps est venu de laisser le choix à chaque couple. Il n'est pas possible que des cérémonies religieuses continuent d'être imposées dans le pays à ceux que ça n'intéresse pas", pointe Yotam Brom, dirigeant de l'organisation "Panim" qui œuvre également en faveur d'un changement de paradigme.

Notons tout de même que le nombre de personnes mariées via le rabbinat a tout de même augmenté en 2022, en raison des restrictions liées au coronavirus qui ont conduit un grand nombre d'Israéliens à reculer leur union. En 2021, 36 915 couples ont été inscrits dans les registres du mariage du grand rabbinat tandis qu'en 2020, année du déclenchement de la pandémie, seules 30 260 personnes se sont inscrites. L'année 2022 a ainsi enregistré le plus grand nombre de mariages par le rabbinat depuis 2016.