Israël : le nombre de demandes de permis d'armes double chaque année (étude)

Le nombre de demandes double mais le taux d'approbation diminue

Le nombre de demandes de licences d'armes double chaque année, mais le taux d'approbation est en baisse constante, selon un rapport du Centre de recherche de la Knesset présenté ce mardi au Comité de sécurité nationale présidé par le député Zvika Fogel, du parti Force juive.

Selon le rapport, au cours des années 2017-2020, le nombre de demandes de licences d'armes à feu a varié, mais dans la plupart des cas, le nombre de demandes soumises par an était inférieur à 10 000. Entre 2020 et 2022, le nombre de demandes a plus que doublé chaque année et, au total, le nombre de demandes a quintuplé entre 2020 et 2022 - passant de 8 874 en 2020 à plus de 42 000 en 2022.

Parallèlement, au cours des années 2017-2021, le taux de demandes approuvées a progressivement diminué, passant de 68 % en 2018 à 57 % en 2021. Ainsi, le taux de demandes rejetées a progressivement augmenté au cours de ces années, passant de 32 % à 43 %.

Le rapport ne montre pas les données de 2022, car de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. De plus, la plupart des candidatures de cette année ont été soumises au cours des 7 premiers mois de l'année. Les données se concentrent uniquement sur les licences d'armes privées et non sur les demandes de licences d'armes d'entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé vouloir remanier le département des licences d’armes à feu du ministère pour réorganiser et faciliter le processus pour les civils qui souhaitent détenir une arme à feu après une série d’attentats terroristes.