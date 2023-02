Le lionceau aurait été introduit clandestinement en Israël depuis la Jordanie et ses propriétaires seraient des membres de la diaspora bédouine

Des policiers et des inspecteurs de l'Autorité de la nature et des parcs ont retrouvé mercredi le lionceau connu sous le nom d'"Abou Malek" dans un appartement du centre d'Israël où il était détenu illégalement par plusieurs suspects. Les autorités sont parvenues à localiser le lionceau après la publication de vidéos sur les réseaux sociaux montrant le fauve, a priori dans le but de trouver des acheteurs potentiels.

Le lionceau aurait été introduit clandestinement en Israël depuis la Jordanie et ses propriétaires seraient des membres de la diaspora bédouine. Le fauve mesure environ cinquante centimètres et son propriétaire a essayé de le vendre pour 80 000 shekels (21 000 euros). Le lionceau Abou Malek a été confié à l'Autorité de la nature et des parcs, tandis que la police des frontières a indiqué que l'enquête se poursuivait pour retrouver d'autres personnes impliquées dans l'affaire.

Uri Laniel, responsable du commerce captif à l'Autorité de la nature et des parcs a affirmé que "les animaux sauvages grands et dangereux comme les lions ne conviennent pas à la propriété privée, car ils représentent un danger pour l'homme, leur traitement est complexe, et leur détention peut provoquer chez eux des souffrances. L'arrachage d'un petit lion à sa mère à un âge précoce est susceptible d'avoir été effectué de manière cruelle."