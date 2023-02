Une start up israélienne travaille à faire du cancer "stade 4" une maladie chronique

New Phase a développé un nouveau traitement basé sur la chaleur, pour prolonger l'espérance de vie des malades considérés comme incurables

Faire en sorte que le cancer devienne une maladie chronique et non plus mortelle. C’est le rêve des fondateurs de la startup New Phase, Ofer Shalev et Rafi Hof. L’entreprise, fondée en 2013 à Petah Tikva, en Israël, a développé un nouveau traitement basé sur la chaleur pour les patients atteints de cancer au stade 4 et ayant déjà épuisé toutes les ressources existantes.

Au cours de ses 40 ans de carrière, le docteur Arnoldo Cyjon a accompagné de nombreux patients atteints de cancer en stade terminal: “ces patients sont très frustrants pour nous les oncologistes, car nous pouvons voir leurs souffrances et nous n’avons pas de traitement à leur proposer, en dehors des anti-douleurs, et d’un soutien psychologique. Ça ne permet pas d’allonger leur espérance de vie, mais juste d'améliorer la qualité de leur vie pendant les dernières semaines qu’ils leur restent à vivre.”

Pour le Dr Cyjon, aujourd’hui directeur clinique de New Phase, ce nouveau traitement offre enfin une alternative à tous ces patients. New Phase est partie du constat que les cellules cancéreuses meurent quand la température est comprise entre 41 et 45 degrés, tandis que les cellules saines peuvent résister jusqu'à 55 degrés. Pour transmettre la chaleur de manière très précise aux cellules cancéreuses, l’entreprise a créé un tout nouveau type de nanoparticules contenant de l’oxyde de fer, appelées Sarah Nanoparticles.

Selon Ofer Shalev, le PDG et cofondateur de New Phase, “ces nanoparticules, injectées dans le corps du patient, vont s'accumuler dans les métastases et les tumeurs. 4 heures après l’injection, nous irradions l’ensemble du corps, et le champ électrique chauffe ces nanoparticules à la température prédéfinie de 50 degrés, ce qui détruit les cellules cancéreuses, sans porter atteinte aux cellules saines.”

L’avantage de cette technologie, c’est que les cellules cancéreuses ne peuvent pas développer de résistance au traitement. Dr. Cyjon explique que “si le cancer progresse de nouveau, le patient peut recommencer le traitement, sans aucun effet secondaire. Ce n'est pas comme la chimiothérapie. Le traitement que nous proposons est pionnier, car il va transformer des patients en stade terminal en malades chroniques, tout en préservant leur qualité de vie.”

Un essai clinique est en cours dans le plus grand centre de cancérologie d'Israël, situé dans l'hôpital Beilinson, à Petah Tikva, pour tester l'innocuité du produit. Une dizaine de patients atteints de cancer de stade 4 ont déjà reçu des injections, à faibles doses pour commencer.

“Ce que nous avons appris tout d'abord, c’est que le traitement est sûr, nous n’avons constaté aucune toxicité, seulement de très légers effets secondaires.” précise le Dr Cyjon. “Les patients tolèrent parfaitement le traitement, et peuvent rentrer chez eux tout de suite après. Nous avons aussi reçu des signaux chez certains d’entre eux qui semblent montrer que le traitement est efficace, nous leur avons donc proposé de poursuivre les injections dans le cadre de l’essai clinique.” New Phase espère commercialiser sa solution d'ici 5 ans pour traiter les tumeurs solides qui résistent aux autres traitements.