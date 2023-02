Israël : les hôpitaux psychiatriques occupés au-delà de leurs capacités

Six des onze hôpitaux psychiatriques du pays ont un taux d'occupation supérieur à 100 %

La plupart des hôpitaux psychiatriques en Israël font actuellement face à un taux d’occupation de plus de 100 % de leurs capacités, selon des données publiées ce mardi par le radiodiffuseur public israélien Kan. Six des onze établissements psychiatriques du pays sont ainsi surchargés, la palme revenant à l’hôpital Shaar Menashe près de la ville de Hadera dans le nord d’Israël, avec un taux d’occupation de 123 %.

Des taux d'occupation élevés sont également signalés à l’hôpital Shalvata de Hod Hasharon dans le centre d’Israël, avec 113,6 % d’occupation, à l’hôpital Abarbanel de Bat Yam, également dans le centre, occupé à 112 %, Kfar Shaul à Jérusalem avec 104 %, Maale Carmel à Tirat Carmel dans le nord du pays avec 103 % et à l’hôpital psychiatrique de Beersheva dans le sud occupé à 102 % de ses capacités. La moyenne d’occupation des onze hôpitaux psychiatriques d’Israël est de 102 %.

Noam Moskowitz/Flash90 L'hôpital psychiatrique de Kfar Shaul à Jérusalem, en Israël

Le ministère de la Santé a fait savoir qu’il est "conscient du manque de lits dans le système psychiatrique du pays et travaille à en ajouter". Il a également signalé que "le plan national de lits est actuellement en discussion au ministère de la Santé conformément aux accords de coalition" et qu’il s’emploie à apporter plus de solutions aux besoins des centres de psychiatrie.