Un Israélien se marie le jour de ses 100 ans

Abraham Nahum, veuf et artiste, a épousé vendredi l'élue de son coeur, Bella, sa cadette de 40 ans

Bonne nouvelle pour les célibataires endurcis qui ont perdu espoir : Abraham Nahum, un retraité israélien a épousé Bella, l'élue de son cœur, le jour de son centième anniversaire ! Le couple, qui vit ensemble depuis 24 ans, a mis au monde deux filles, aujourd'hui âgées d'une vingtaine d'années. Abraham, qui est artiste, est veuf et a eu un fils et une fille de son précédent mariage, tandis que Bella, sa cadette de 40 ans, est, elle aussi, mère de deux enfants d'un précédent mariage.

Porte-parole de l'organisation rabbinique Tzohar Zion Ohana Le mariage d'Abraham et Bella

"La vérité est que je voulais me marier plus tôt, mais j'ai senti que j'étais suffisamment en forme pour attendre jusqu'à 100 ans", a déclaré le marié. "Mon nom est Abraham, et j'ai senti que c'était symbolique, car notre père Abraham a eu un fils à l'âge de 100 ans."

Lorsqu'ils ont décidé qu'il était temps de faire passer leur relation à l'étape suivante, ils se sont tournés vers l'Organisation rabbinique Tzohar pour les aider à se marier. Après un délai de près de deux ans, le couple s'est finalement uni vendredi dernier.

Le mariage a eu lieu dans une petite synagogue à Ma'ale Adumim, près de Jérusalem, et sur la liste des invités figuraient des membres de la famille, des amis et des élèves de la yeshiva locale, venus se réjouir avec les mariés. "C'était un événement très touchant", a déclaré, ému, Abraham.