"Il y a ici un message de liberté, d'être qui vous êtes, sans limites"

Le chanteur et créateur Jonathan Mergui a été choisi comme égérie de la campagne de maquillage d'IL MAKIAGE. Il rejoint l'animatrice et top-modèle Eden Fines. C'est la première fois en Israël qu'un homme participe à une campagne pour une marque internationale de maquillage: "Nous sommes dans une nouvelle campagne passionnante pour 'IL MAKIAGE', c'est quelque chose dont nous parlons depuis longtemps, c'est excitant pour moi", a déclaré Mergui au média TMI.

Michael Giladi/Flash90 Le chanteur israélien Jonathan Mergui se produit pendant les vacances d'été dans la ville de Katzrin, dans le nord d'Israël

"Je me suis réveillé ce matin avec le sentiment que nous faisions quelque chose qui va au-delà d'un amusement, nous délivrons un message de liberté, celui d'être qui vous êtes, de vous amuser sans limites. Nous avons commencé à prendre des photos, c'est très amusant", a-t-il affirmé.

"Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur TikTok, et d'habitude je ne regarde pas les commentaires, mais cette fois-ci, j'en ai vu un qui m'a interpellé comme un drapeau rouge. Quelqu'un a écrit 'tu t'habilles comme une personne gay'. Et j'ai essayé de déchiffrer ce que cela signifiait", a-t-il affirmé. "C'est juste une façon de répandre la haine sur la plateforme, et pour moi, ce n'est pas du tout la bonne manière de l'utiliser. C'est précisément aujourd'hui que nous faisons quelque chose qui va passer par toutes sortes de plateformes, et pour moi, la meilleure façon de les utiliser est de présenter que vous pouvez faire ce que vous voulez et ce qui est amusant pour vous - c'est ça l'art", a-t-il soutenu.

Interrogé si le fait de se maquiller le faisait se sentir moins viril, il a répondu en disant "nous sommes tous des personnes."

"Je le fais parce que ça me fait me sentir bien. Je suis hétérosexuel et j'ai une petite amie. Et alors ? Si ça me fait du bien, je fais ce que je veux, que ce soit porter un crop top, me maquiller ou porter un t-shirt et un jean."

Mergui a récemment sorti plusieurs titres en anglais dont "Sucks to know you", une référence apparente à son ancienne petite amie Noa Kirel.