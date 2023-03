Israël : une école intègre l'intelligence artificielle dans son programme d'études

"Il s'agit de travailler en coopération avec cet outil et de prouver aux élèves qu'on peut apprendre avec"

Le ChatGTP - le chatbot d'intelligence artificielle de la société OpenAI est d'ores et déjà utilisé par des élèves d'une école à Tel-Aviv. Des internautes curieux ont essayé de l'utiliser sur n'importe quel sujet - et même Sharren Haskel, membre de la Knesset, l'a utilisé pour écrire l'un de ses discours.

Dans le système éducatif, ils essaient de s'opposer à la révolution de l'intelligence artificielle mais la municipalité de Tel-Aviv soutient qu'il faut d'ores et déjà entraîner les étudiants à étudier avec. "Pourquoi l'utiliser ? Parce qu'il existe", dit en une phrase Sharon Michaeli Ramon, directrice d'une école de la Nature à Tel-Aviv au quotidien Maariv. "J'ai repris les rênes de la gestion de l'école cette année, et l'une des premières décisions que j'ai prises a été que nous devions utiliser des logiciels d'IA tels que DALL-E, le générateur de dessins et le chat GPT comme outil pédagogique."

"Bien que cet outil comporte de nombreuses erreurs, l'astuce consiste à travailler avec lui en coopération et à prouver aux élèves qu'il est possible d'apprendre avec lui au lieu de simplement le copier. On peut le combiner avec d'autres outils de connaissance et de réflexion", a-t-elle affirmé.

AP Photo/Jenny Kane

La municipalité de Tel-Aviv vise à préparer les étudiants au marché de l'emploi moderne, où l'utilisation d'outils tels que ChatGTP est en augmentation - et ceux-ci ne feront que se développer au fil des ans. "Nous voulons éduquer les étudiants à penser de manière critique face aux outils technologiques", a expliqué Ramon. "Lorsque vous utilisez un outil aussi sophistiqué, le but est de poser des questions complexes, de comprendre comment lui présenter une question et ainsi développer la réflexion".

Les progrès de la municipalité de Tel-Aviv vers l'innovation éducative ont atteint un nouveau point culminant lors de la conférence Tel Aviv-Jaffa Sderot SEL, "Reality in Disruption, Education in Motion", qui a eu lieu mercredi. Certains spécialistes de l'éducation définissent l'utilisation du chat comme un mouvement révolutionnaire, dont le but est l'accroissement d'objectifs de développement multi-âges et multiculturels - et le progrès vers l'apprentissage socio-émotionnel dans le système éducatif.