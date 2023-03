Les femmes israéliennes ont en moyenne trois enfants, alors que dans les autres pays de l'OCDE, cette moyenne est de 1,59

Les femmes israéliennes s'engagent de plus en plus tard dans la vie de famille. C'est ce que révèle un rapport du Bureau central des statistiques publié dimanche qui révèle que le nombre de femmes mariées âgées entre 25 et 29 ans est en baisse. Le rapport, qui a été publié avant la Journée internationale de la femme, révèle également que les femmes juives israéliennes ont des enfants à un âge plus avancé que par le passé.

JACK GUEZ / AFP Des jeunes mariés à Tel Aviv

Sur les 4 859 600 femmes vivant en Israël en 2022, 26,8 % étaient âgées de 0 à 14 ans, 59,5 % étaient âgées de 15 à 64 ans et 13,7 % avaient 65 ans et plus. À la fin 2020, 46,7 % des femmes juives âgées de 25 à 29 ans étaient mariées, contre 70,1 % des femmes arabes du même âge. En 2010, ces chiffres étaient de 50,8 % pour les femmes juives et de 77,1 % chez les femmes arabes. Quant aux femmes âgées de 45 à 49 ans, 10,7% des femmes juives et 10,9% des femmes arabes étaient célibataires. En 2010, les taux étaient de 7,5% pour les femmes juives et de 12,4% pour les femmes arabes.

Par ailleurs, près de 181 000 femmes ont donné naissance à un enfant en 2021, dont 27,4 % pour qui c'était le premier, 26,1 % le deuxième et 46 % leur troisième ou plus. Les femmes israéliennes ont en moyenne trois enfants, alors que dans les autres pays de l'OCDE, cette moyenne est de 1,59.

JACK GUEZ / AFP Un bébé à l'aéroport israélien Ben Gourion le 6 mars 2022.

Selon le rapport, les femmes ont leur premier enfant à 30,6 ans en moyenne, alors qu'elles donnaient naissance pour la première fois à 29 ans en 2000. Les résultats montrent également que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. En 2021, elle était de 84,6 ans pour les femmes contre 80,5 ans pour les hommes, soit une légère baisse par rapport aux années précédentes.

Enfin, les femmes sont légèrement moins présentes dans la population active que les hommes en Israël : parmi les citoyens âgés de plus de 15 ans, 60,1 % des femmes travaillent, contre 66,6 % des hommes.