Des millions de Juifs et d'Israéliens dans le monde vont célébrer, entre ce soir et demain, la fête de Pourim qui commémore les événements relatés dans le Livre d’Esther : le sauvetage d’un massacre de grande ampleur ourdi par Haman, le conseiller jaloux du roi, visant des Juifs dans l’Empire perse sous le règne d’Assuérus.

Dans les 24 heures qui précèdent la fête, les Juifs s'abstiennent de manger pour commémorer le jeûne d'Esther et de son oncle Mardoshé qui, selon la tradition, a sauvé ses coreligionnaires du massacre préparé par Haman. A la tombée de la nuit, les Juifs, déguisés, se réunissent pour écouter des officiants lire la Méguila d'Esther, un texte ancien qui relate la fameuse histoire d'Esther, d'Aman et d’Assuérus.

Pourim est généralement fêtée dans la joie, et la tradition veut que petits et grands se déguisent et célèbrent cette journée entre carnavals et distribution de friandises. En Israël, la fête de Pourim est l'occasion de rassemblements et de défilés très festifs durant lesquels chacun présente son costume, dont certains sont confectionnés avec beaucoup d'ingéniosité. C'est notamment un moment important de l'année pour des centaines de milliers d'écoliers qui ont préparé leurs déguisements pendant de nombreuses semaines. Des fêtes sont également organisées dans tout le pays pour les jeunes et les moins jeunes. C'est à Tel Aviv, sur le boulevard Rothshild, et dans la ville de Holon, dans le centre du pays que les curieux assisteront aux carnavals les plus déjantés.

Des spectacles pour enfants sont aussi proposés un peu partout dans le pays, notamment dans les centres commerciaux et les synagogues. Plusieurs organisations juives qui mettent en place des activités pour la fête, ont dit espérer qu'en cette période où les Israéliens semblent plus divisés comme jamais autour du projet de réforme de la justice, la fête de Pourim sera l'occasion de se réunir et d'apprécier ensemble l'héritage commun du peuple juif.