Israël/affaire de l'embryon: la Cour suprême annule la tenue de nouveaux tests génétiques

La Cour suprême a décidé lundi de ne pas autoriser la mise en place de tests génétiques pour six couples visant à déterminer s'ils sont les parents biologiques d'un bébé né après qu'un embryon a été implanté par erreur chez la mauvaise femme. La décision, prise par deux voix contre une, annule une décision antérieure du tribunal de district de Lod prise en janvier dernier, qui avait ordonné que les tests soient effectués après la naissance du bébé, identifié comme Sophia par les médias.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président de la Cour suprême Esther Hayut et les juges de la Cour suprême à Jérusalem, le 5 janvier 2023

Les juges ont déterminé qu'il y avait très peu de chances que les six couples soient les parents biologiques de l'enfant, et que le droit de la mère biologique et de son mari sur l'enfant était plus fort.

Les six couples font partie des 22 couples qui ont été identifiés par l'hôpital d'Assuta, où l'erreur de FIV a été commise, comme ayant le plus de chances d'être les parents génétiques de la fillette. Les couples s'étaient tournés vers les tribunaux pour obtenir l'autorisation de se soumettre à des tests après que le ministère de la Santé eut mis fin à ses propres efforts pour retrouver les parents biologiques.

La petite fille est née à la fin du mois d'octobre, alors que les révélations de la confusion ont fait les gros titres en Israël. En décembre, le couple qui a élevé Sophia a intenté une action en justice, réclamant 10 millions de shekels (2,6 millions d'euros) à l'hôpital Assuta à la suite à cette erreur. Le ministère de la Santé a d'abord cherché à trouver les parents biologiques de l'enfant, mais après que les tests ont écarté le couple le plus probable, les responsables ont annoncé en novembre qu'ils arrêtaient les recherches.