Israël/Réforme juridique : manifestations d'envergure ce jeudi

"La dictature est une menace existentielle pour l'État d'Israël"

Les organisateurs de la manifestation contre la réforme juridique ont détaillé la série d'étapes qu'ils prévoient pour la "journée de résistance" qu'ils organiseront ce jeudi. Ils ont déclaré avoir l'intention d'organiser des rassemblements dans tout le pays et de bloquer les routes. "La dictature est une menace existentielle pour l'État d'Israël", ont-ils répondu au discours de Netanyahou plus tôt dans la journée et ont appelé à perturber le trafic dans la région de Netanya avant le vol du Premier ministre vers l'Italie.

Dans un communiqué qu'ils ont publié en leur nom, les organisateurs ont ajouté que "de nombreuses surprises sont attendues": "Des marches de parents et d'enfants, des dizaines de convois, des marches de protestation qui comprendront diverses perturbations", ont-ils noté, entre autres. Il y aura des protestations de la part des salariés du secteur de la haute technologie, des étudiants, des professionnels de la santé et du milieu universitaire. Les manifestations devraient commencer le matin et se poursuivre tout au long de la journée de jeudi.

i24NEWS

"Ce jeudi, nous tiendrons la Journée de la résistance à la dictature, au cours de laquelle le trafic en Israël sera perturbé : dans les airs, en mer et sur terre. La semaine prochaine, nous intensifierons les efforts de la lutte avec de nouveaux moyens. Nous ne cesserons pas une minute tant que nous n'aurons pas assuré l'existence d'Israël en tant qu'État juif et démocratique", peut-on lire sur le communiqué.