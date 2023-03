Israël en fête : des milliers d'Israéliens célébrent Pourim dans tout le pays

Petits et grands ont sorti leurs plus beaux déguisements pour participer aux défilés festifs qui étaient organisés dans plusieurs villes

Des dizaines de milliers d'Israéliens ont pris d'assaut les rues du pays mardi pour participer à des défilés colorés et festifs, dans le cadre des célébrations de la fête de Pourim. Des enfants maquillés ont pu exposer leurs précieux costumes au cours des célébrations qui dureront jusqu'à la fin de la semaine.

Erik Marmor/Flash90 Des juifs célèbrent Pourim, dans la ville ultra orthodoxe de Bnei Brak, le 7 mars 2023

L'"Adélaïde", nom donné au carnaval de Pourim, était particulièrement attendue dans la ville de Holon, près de Tel Aviv, après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de coronavirus, en raison de son aspect populaire et déjanté.

La représentante israélienne du prochain Eurovision, la chanteuse Noa Kirel, s'est produite sur une scène disposée pour l'occasion. Les nombreuses familles et enfants présents à l'événement ont également pu apprécier les nombreux spectacles de rue et les numéros des circassiens.

Photo de Michael Giladi/Flash90 Des juifs lisent la Megillat Esther (l'histoire d'Esther) pendant la fête juive de Pourim, à Katzrin, dans le nord d'Israël, le 7 mars 2023.

D'autres événements ont également eu lieu à Tel Aviv, Jérusalem, Rishon Lezion, Ramat Gan, Arad et Be'er Sheva. À Haïfa, des événements festifs ont eu lieu au musée Medatek, ainsi qu'une fête dans la rue Masada. L'"Adélaïde" s'est également tenue à Hébron, en Cisjordanie, en présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui est arrivé dans un costume combinant les signes de la police, de la police des frontières et du Shin Bet, et de la ministre Orit Struck qui était déguisée en présidente de la Cour suprême Esther Hayut. La politique n'est décidément jamais très loin...

