L’Azerbaïdjan ne prétend nullement être un modèle, mais simplement une preuve qu’il est possible de dépasser les traditions de tout ordre

Je ne doute pas que certaines et certains soient surpris que l’ambassadrice d’Azerbaïdjan célèbre le 8 mars. Pourtant, ces quelques lignes ne se veulent qu’un témoignage, doublé d’un espoir, pour qu’à l’occasion de cette journée internationale des femmes, partout dans le monde, les jeunes filles et les femmes sachent qu’il est possible de s’épanouir sans être freinées par des perceptions biaisées, ce qui leur permettra de participer à égalité avec leurs collègues masculins à la construction du monde de demain.

L’Azerbaïdjan ne prétend nullement être un modèle, mais simplement une preuve qu’il est possible de dépasser les traditions de tout ordre. Ainsi, dès 1902, fut fondé la « Société de défense des femmes », en 1904, la « Société de promotion de l’éducation professionnelle des femmes » et en 1905 un « cercle des femmes » dont les slogans étaient : « À bas le voile ! », « À bas ces couvertures absurdes ! » ou encore « Plus de lumière et de liberté ! ».

Des slogans pour une vie digne et pour la liberté, qui ont plus de 120 ans chez nous et qui raisonnent d’une cruelle actualité aujourd’hui. Des slogans qui furent entendu dès 1918, puisque que dès la première République d’Azerbaïdjan, les femmes eurent le droit de vote et celui d’être élues au Parlement. Depuis, cette marche pour l’égalité homme-femme n’a jamais cessé et l’Azerbaïdjan a, entre autres, adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Cedaw), est devenu membre du Conseil de l’Europe, et a rejoint de nombreuses résolutions européennes sur les droits des femmes.

Au-delà de ce témoignage, je voudrai partager trois enseignements. Le premier est l’importance d’une éducation qui respecte les principes de laïcité. Si ce mouvement dans le sens de l’égalité homme-femme a été possible, c’est aussi parce que, dès 1901, s’ouvrait la première école non-religieuse pour les filles dans un pays de l’Orient musulman.

Le second est que l’égalité homme-femme est d’autant plus forte que les femmes s’investissent dans la société politique et civile. Cet investissement est de notre responsabilité, il nous oblige à être au niveau des responsabilités que nous voulons exercer.

Le troisième, c’est que l’égalité homme-femme n’existe que s’il y a une volonté politique. Nous pouvons aller à l’école, nous pouvons obtenir les meilleurs diplômes, nous pouvons être ambitieuses, ce n’est que parce que l’égalité homme-femme est une volonté politique, qu'elle devient une réalité et s’impose au-delà de toutes les traditions.

Plus que jamais, cette journée du 8 mars est donc importante partout et pour toutes. Plus que jamais, j’invite chacune et chacun à célébrer cette journée ici et ailleurs.