Mea Shearim, l'enclave ultraorthodoxe antisioniste de Jerusalem

“Nous sommes des traîtres pour les sionistes, c'est tout à fait vrai"

Au sein de Jérusalem, se trouve Mea Shearim. Fondé en 1874, c'est l'un des cinq premiers quartiers juifs à avoir été construits en dehors des murs de la Vieille ville. Un quartier juif différent des autres, se revendiquant ouvertement de l’antisionisme. “Il n'y a aucun sioniste ici ! Nous sommes contre le sionisme ! Nous sommes en diaspora, comme nous l'avons toujours été. Avant, il y avait les Arabes, les Turques, puis les Anglais et aujourd'hui, ce sont les sionistes. Et nous ne l'acceptons pas. Nous avons notre propre chemin et c'est ce qui est écrit dans la Torah. Depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, nous nous comportons de la même façon”, raconte un habitant du quartier.

https://twitter.com/i/web/status/1633365438162690048 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un quartier ouvertement contre le sionisme que les habitants n'hésitent pas à qualifier de nazisme. “Nous diffusons en permanence le message selon lequel les sionistes sont exactement comme les nazis. Pourquoi ? Qu'ont fait les nazis ? Ils ont voulu en finir avec le judaïsme et les Juifs donc ils les ont tués les uns après les autres. Et les sionistes, c'est pareil. Ils veulent en finir avec le judaïsme, ils ne tuent personne, mais ils le font de façon spirituelle,” explique Moshe, un ultraorthodoxe résidant à Mea Shearim.

Au cœur de Mea Shearim se bat l’organisation sectaire pro-palestinienne des Neturei Karta dont le nom signifie “les gardiens de la cité en araméen". Depuis plus de 50 ans, ils multiplient les actions chocs, notamment dans les territoires palestiniens. En janvier dernier, Meir Hirsh, leur leader, avait d'ailleurs envoyé trois de ses disciples à Jénine, pour apporter son soutien à d'anciens prisonniers, accusés de terrorisme par Israël.

i24news Meir Hirsh, leader des Neturei Karta

“Nous sommes des traîtres pour les sionistes, c'est tout à fait vrai. C'est simplement parce que nous prenons parti intégrante dans ce conflit. Nous voulons vivre en paix. Nous sommes solidaires des Palestiniens, et de leur douleur, et c'est ce que nous avons voulu montrer. Tous ceux qui n'ont pas suivi la voie de la Torah ont fini par disparaître et c'est aussi ce qui arrivera a l'État sioniste prochainement.” explique-t-il au micro d’i24NEWS.

Des actions fermement condamnées par le gouvernement. “Je félicite la police israélienne après l'arrestation d'un partisan du terrorisme qui a rendu visite a des terroristes de Jénine. Nous n'autoriserons aucun soutien au terrorisme, peu importe la forme, et peu importe de qui il s'agit” a annoncé Itamar Ben Gvir.