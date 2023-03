Israël : les femmes impliquées dans seulement 11 % des accidents de la route mortels

Sur près de 20 000 automobilistes qui ont été impliqués dans des accidents de la route en 2021, on compte seulement 5 000 femmes

Les données publiées par le Bureau central des statistiques (CBS) d'Israël montrent que les femmes ne sont impliquées que dans 11 % des accidents de la route mortels dans le pays. Sur près de 20 000 automobilistes qui ont été impliqués dans des accidents de la route en 2021, on compte seulement 5 000 femmes. Les statistiques révèlent également que plus l'accident est grave, moins les femmes sont impliquées.

Les femmes sont également moins mêlées à des accidents avec des piétons et ne représentent que 27 % des automobilistes concernés par des accidents de la route mineurs. "Les femmes utilisent moins le téléphone portable au volant et sont moins nombreuses que les hommes à conduire en état d'ébriété", a déclaré Yaniv Ya'akov, directeur de l’association Or Yarok pour une conduite plus sûre en Israël.

courtesy (United Hatzalah) Le site d'un accident de voiture à Mazkeret Batya, dans le centre d'Israël

Les données analysées en Israël sont similaires à celles d'autres régions du monde. Cela indique une tendance croissante, selon laquelle les femmes sont des automobilistes plus prudentes et plus enclines à respecter le code de la route que les hommes, selon le Bureau central des statistiques. "Le ministère des transports encourage les femmes à s'engager dans la profession de chauffeur, espérant être en mesure de réduire la pénurie dans la profession et ce faisant, réduire les accidents de la circulation", a indiqué Yaniv Ya'akov.