Le "sushi-terro" continue... Trois personnes arrêtées au Japon

"Nous voulons nous assurer que nos clients peuvent manger des sushis livrés sur le tapis roulant en toute sécurité et confortablement"

Le mois dernier, la vidéo d'un ado se léchant les doigts avant de toucher un sushi sur le tapis roulant était devenue virale et avait suscité une vague d'indignation au Japon qui avait promis de faire la lumière sur cette vague d'attentats aux sushis... Aujourd'hui le pays annonce l'arrestation de trois personnes pour "sushi terro".

Un porte-parole de la police a ainsi déclaré que Ryoga Yoshino, 21 ans, et une jeune fille de 15 ans dont l'identité n'a pas été révélée ont été arrêtés mercredi, tandis que le troisième membre du groupe, un homme de 19 ans, a été arrêté le mois dernier. Le trio est accusé d'avoir cherché à entraver l'activité de la grande chaîne de restaurants Kura Sushi, bombardée de plaintes de clients.

Un porte-parole de Kura Sushi a déclaré que la conduite révélée par la vidéo était "extrêmement dangereuse" et qu'elle menaçait les fondements du modèle de restaurant à tapis roulant. "Les sushis sur tapis roulant font partie de la culture japonaise et nous en sommes fiers. Nous voulons nous assurer que nos clients peuvent manger des sushis livrés sur le tapis roulant en toute sécurité et confortablement", a-t-il déclaré.

Des vidéos similaires filmées dans différentes chaînes ont fait surface le mois dernier sur des plateformes telles que Twitter et TikTok, certaines datant apparemment de plusieurs semaines, voire de plusieurs années.

Un acte qui n'est pas isolé. Dans l'est du Japon, la chaîne Choushimaru a annoncé qu'elle cesserait d'utiliser ses tapis roulants après qu'un client a placé un mégot de cigarette dans un bocal de gingembre mariné. Le personnel apportera désormais les plats directement aux clients et ne leur remettra les condiments et les sauces qu'une fois qu'ils auront pris place.