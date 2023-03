Le FBI arrête un Israélien accusé d'avoir escroqué 47 millions de dollars à des investisseurs haredi

Yossi Engel a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Israël

Un Israélien accusé d'avoir escroqué 47 millions de dollars à des dizaines d'investisseurs ultra-orthodoxes, a été arrêté jeudi à l'aéroport international de Los Angeles, juste avant d'embarquer pour un vol vers Israël, a révélé le site d'information Ynet. Yossi Engel est arrivé à l'aéroport dans la voiture de luxe d'un service VIP de stars hollywoodiennes, qui l'a déposé aux pieds de l'avion. Il a été cependant été appréhendé par les enquêteurs du FBI qui l'attendaient sur la piste.

Selon les documents de l'enquête, Engel est arrivé à Los Angeles en provenance d'Israël il y a environ un mois. Lors de son séjour, il a poursuivi le transfert de 4 millions de dollars volés à des investisseurs vers des sociétés en Israël et vers des comptes bancaires privés.

L'escroquerie présumée d'Engel, de type pyramide Ponzi, consistait à promettre aux investisseurs que leurs fonds seraient transférés à sa société de caméras de sécurité, iWitness Tech, ainsi qu'à investir dans l'immobilier à Bnei Brak. Il a même construit une petite synagogue près des bureaux de sa société à Los Angeles pour donner aux investisseurs des cours de Torah et les mettre en contact avec les dirigeants de la communauté.

Engel aurait concocté un nouveau plan d'investissement en avril 2020, assurant aux investisseurs qu'il avait une relation spéciale avec le maire de Bnei Brak qui lui permettait d'accélérer le développement d'unités dans un immeuble d'appartements qui serait vendu légèrement en dessous du marché pour générer un profit rapide.

Engel a reconnu avoir commis une fraude en matière de valeurs mobilières en février 2021 et a participé à une réunion enregistrée avec plusieurs investisseurs un mois plus tard, au cours de laquelle il a admis l'existence de la pyramide de Ponzi. Il a promis de restituer l'argent des investisseurs au plus vite, mais il a ensuite disparu jusqu'à son arrestation de jeudi. S'il est reconnu coupable, Engel pourrait être condamné à 20 ans de prison.

La commission américaine des opérations de bourse a engagé des poursuites contre Engel en coopération avec les autorités judiciaires israéliennes, alléguant qu'il avait escroqué des investisseurs du New Jersey et de Los Angeles pour financer un mode de vie extravagant. L'arrestation d'Engel constitue un développement important dans cette affaire, qui a suscité une grande attention aux États-Unis et en Israël.