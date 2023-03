Israël : le groupe Robuchon ouvre un restaurant à Tel Aviv

L’un des plats les plus demandé de la carte, l’œuf poché au caviar, coûte pas moins de 320 shekels (85 euros)

Le groupe Robuchon vient d’ouvrir son premier restaurant en Israel, à Tel Aviv. 30 % des plats servis dans le restaurant "L’époque by Robuchon" proviennent de la carte du chef décédé en 2018. Le nouveau restaurant de l’un des plus grands chefs de l’histoire de la cuisine moderne vise à remettre la haute cuisine française au goût du jour dans l’État hébreu.

"Ici c’est un restaurant gourmet du plus haut niveau, il y a trois serveurs et maître d’hôtel par table, et tout est fait ici, même le pain, puisque nous avons aussi une boulangerie", explique le chef israélien du restaurant Yohan Kevel à i24NEWS.

Avec des plats phares et le chic français sont aussi venues les critiques quant au prix des plats pratiqués par l’établissement. "Si on compare avec les prix à l’étranger, nous sommes chers car Israël en général et en particulier Tel Aviv sont très chers. De ce fait notre restaurant est même plus cher que le restaurant Robuchon à Paris. C’est un problème, tout est cher dans ce pays, avoir un restaurant en Israël est presque mission impossible", déplore Yohan Kevel.

En témoigne l’un des plats les plus demandé de la carte, l’œuf poché au caviar, qui est l’entrée la plus chère proposée dans un restaurant en Israël, coûte pas moins de 320 shekels (85 euros). "Ce plat coute le même prix partout dans le monde et n’oublions pas qu’un kilo de caviar coûte environ 1 200 euros" se défend le chef Yohan Kevel.

Ces prix exorbitants ne sont néanmoins pas l’apanage de "L’époque". En effet, de nombreux restaurants haut de gamme de Tel Aviv pratiquent également des prix inaccessibles pour la grande majorité des Israéliens. Le problème des prix en Israël ne se limite toutefois pas à la seule ville blanche puisque les tarifs pratiqués dans tous les restaurants du pays montent aussi en flèche.

Malgré la hausse des prix, la plupart des restaurateurs israéliens se plaignent d’une perte de revenus ces deux derniers mois. Tamar Ripel, responsable de l’application Ontopo qui permet de réserver une table, explique qu’avant les gens sortaient en moyenne 2 à 3 fois par semaine, contre plus qu’une seule fois aujourd’hui. "Les gens réfléchissent plus à la manière de dépenser leur argent", dit-elle. Prix élevés ou non, il faut aussi prendre en compte que ces établissements restent du domaine du luxe.