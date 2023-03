47 % des personnes sondées ont qualifié de mauvaise ou très mauvaise la situation générale dans le pays

Le pourcentage d'Israéliens optimistes quant à l'avenir de la sécurité nationale du pays a nettement diminué, passant de 46 % en janvier à 31 % en février, révèle une enquête de l'Institut israélien de la démocratie publié lundi. L'enquête a été menée par internet et par téléphone entre le 27 février et le 5 mars 2023, auprès de 608 hommes et femmes interrogés en hébreu et 173 en arabe, constituant ainsi un échantillon représentatif de la population adulte israélienne.

Cette baisse de l'optimisme concerne aussi bien la sécurité intérieure qu’extérieure. Les optimistes sont minoritaires sur l'ensemble de l'échiquier politique et concernent 11 % des électeurs de gauche, 22 % des électeurs du centre et 46 % des électeurs de droite. Les chercheurs indiquent que cette baisse de confiance pourrait être due à la recrudescence des attentats terroristes du mois dernier.

Le niveau d'optimisme concernant l'avenir de la démocratie est quant à lui resté le même au niveau au cours des derniers mois. Seuls 38 % de l'ensemble des personnes interrogées déclarent se sentir optimistes quant à l'avenir de la démocratie en Israël. Parmi eux, 41 % des Juifs et seulement 19 % des Arabes se sont dits confiants.

47 % des personnes sondées ont qualifié de mauvaise ou très mauvaise la situation générale dans le pays et 25 % l’ont décrite comme stable. 43 % des Juifs qualifient la situation de mauvaise ou très mauvaise et 66 % des Arabes.