La chaîne Bath & Body Works bientôt en Israël

Delta Israel Brands a signé un accord de franchise exclusif avec la chaîne américaine spécialisée dans les produits de beauté

La marque Delta a annoncé mercredi avoir signé un accord de franchise exclusif pour la création et l'exploitation d'une chaîne de magasins et d'un site web de Bath & Body Works en Israël. Dans le cadre de l'accord, la société prévoit de lancer le site en ligne en 2023 et devrait ouvrir au moins 30 magasins d'ici 2026, avec un investissement estimé à environ 60 millions de shekels (plus de 15 millions d'euros).

La durée de l'accord a été fixée à sept ans à compter de la date de signature, avec une option de prolongation de sept ans.

Bath & Body Works est une chaîne américaine de produits cosmétiques et d’articles pour la maison appartenant au groupe Limited Brands, qui possède également Victoria's Secret. Ses produits comprennent une grande variété de crèmes et de lotions pour le corps, des bougies, des diffuseurs de parfum ou encore des savons, qui sont principalement fabriqués aux États-Unis et se caractérisent comme des produits de haute qualité à des prix abordables.

Le chiffre d'affaires de la marque en 2022 s'élevait à environ 7,5 milliards de dollars et dispose de plus 1 800 magasins aux États-Unis et au Canada.