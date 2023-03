Israël : multiplication par 5 des cas de LGBTPhobie dans l'espace public (rapport)

Un quart des actes hostiles ont eu lieu dans les deux mois après les élections et vers la mise en place du gouvernement actuel

3 309 cas de haine et de violence contre la communauté LGBTQ ont été signalés à L'Aguda (l'Association pour l'égalité LGBTQ en Israël) en 2022, selon un nouveau rapport publié dimanche.

25% de tous les signalements de LGBTPhobies ont eu lieu au cours des mois de novembre et décembre, après les élections et vers la mise en place du nouveau gouvernement. Il s'agit d'une augmentation d'environ 11 % par rapport à 2021, où environ 2 971 cas avaient été signalés. L'association témoigne que l'augmentation s'inscrit dans une tendance continue du nombre de signalements ces dernières années.

Yonatan Sindel/Flash90

Une multiplication par 5 des cas de LGBTphobie dans l'espace public

Le rapport, rédigé en collaboration avec l'Institut israélien d'études sur le genre et les LGBT, dirigé par le Dr Sigal Goldin, indique une multiplication par 5 des cas d'homophobie survenus dans la sphère publique. Il a aussi indiqué qu'en 2022, environ 35 % des blessures signalées dans l'espace physique se sont produites dans l'espace public (dans la rue, dans le quartier, dans les espaces de loisirs et de loisirs, dans les transports en commun). En revanche, en 2021, seulement 7 % environ des blessures ont été signalées dans l'espace public.

Selon l'association, ces résultats traduisent "le produit d'une augmentation de la portée des expressions anti-LGBT dans le discours au cours de l'année écoulée, et d'événements spécifiques autour desquels un écho médiatique s'est créé".

"Ces facteurs produisent un mécanisme de haine bien huilé et bien entretenu, à travers des militants et des activités de terrain, une présence sur les réseaux sociaux, une tentative de constitution de cellules étudiantes dans les institutions universitaires autour de la pureté de la famille "hétéro-normative" et une tentative de délégitimer et d'exclure les modes de vie et les membres de la famille des copines et des membres de la communauté gay", pointe du doigt le rapport.

Tomer Neuberg/Flash90 gay pride à Tel-Aviv

Le rapport indique également une hausse multipliée par 8 concernant la discrimination envers la communauté LGBT pour recevoir des services dans les entreprises et une multiplication par 7 de propos homophobes par des personnalités publiques ou des médias.

"À une époque où le soutien public à la communauté gay est le plus grand de tous les temps, les éléments extrémistes travaillent dur pour accroître la haine et il n'y a pas d'autre choix que de les arrêter. Le rapport montre clairement les effets destructeurs de la politique, les discours politiques haineux et les expressions violentes sur la réalité quotidienne des membres de la communauté gay", a déclaré la présidente de l'Association pour les LGBT, Hila Peer.

"La montée des personnalités publiques anti-LGBT à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, tout en écrasant la justice et la démocratie, nous oblige à être vigilants pour protéger les droits existants auxquels nous avons lutté pour obtenir, et aussi à agir pour obtenir ceux que nous n'avons pas encore gagné. Nous ne reculerons pas, nous ne nous cacherons pas et nous ne nous excuserons pas. Nous sommes des citoyens égaux dans l'État d'Israël et le rôle de l'État est de veiller à la possibilité de notre existence dans la dignité, la sécurité et le bien-être. Nous avons un long chemin à parcourir et nous ne nous arrêterons pas", a-t-elle conclu.