Plus de 34% des Israéliens sont en surpoids

Selon un nouveau rapport, les couches socio-économiques inférieures présentent une incidence plus élevée de diabète et ont tendance à fumer davantage

Un nouveau rapport de l'Institut national de recherche sur les politiques de santé a révélé que plus de 34% des Israéliens âgés de 20 à 64 ans sont en surpoids, avec des taux d'obésité particulièrement élevés à Jérusalem et à Nazareth et très bas à Tel Aviv. Les couches socio-économiques inférieures présentent une incidence plus élevée de diabète et ont tendance à fumer davantage.

JEAN-SEBASTIEN EVRARD (AFP/Archives) L'obésité touche aujourd'hui près de 650 millions d'adultes, soit 13% de la population mondiale adulte

Les données montrent également une augmentation significative du taux d'obésité dans les couches inférieures entre 2015 et 2021, passant d'environ 24% à environ 36%. En comparaison, les taux d'obésité chez les classes supérieures sont restés relativement stables, passant d'environ 14% à environ 15%. Les taux de morbidité diabétique sont également plus élevés dans les couches inférieures, avec des écarts qui se sont creusés entre les couches inférieures et supérieures de 2,19 à 2,39 fois entre 2015 et 2021.

Le professeur Ronit Calderon-Margalit, de l'École de santé publique Hadassah et de l'Université hébraïque, a appelé à une action nationale pour prévenir et traiter l'obésité.

Des données supplémentaires révèlent une augmentation de la proportion de fumeurs dans toutes les couches de la population entre 2016 et 2021. Cependant, l'augmentation la plus importante a été observée parmi les couches socio-économiques inférieures, où les niveaux de tabagisme sont près de deux fois plus élevés que chez les strates supérieures.